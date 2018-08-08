У жителя Гродно конфисковали взятый его сожительницей в кредит BMW Х5

Житель областного центра купил за границей автомобиль BMW X5.

Для того, чтобы купить кроссовер, в конце 2017 года мужчина взял два кредита, которые на себя оформила его сожительница.

В январе 2018 года водитель внедорожника попался пьяным за рулем, за что был лишен прав на 3 года. Уже в мае история повторилась: мужчина пьяный сел за руль и поехал на рыбалку. В пригородном дачном поселке автомобиль врезался в трубу теплотрассы, пишет «БелНовости».

В результате был суд: водителя лишили прав на 5 лет. Также повторнику было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 3 месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на 5 лет, штрафом в размере 140 б.в. и конфискация автомобиля.