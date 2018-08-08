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У жителя Гродно конфисковали взятый его сожительницей в кредит BMW Х5
09.08.2018 13:48 — Разное | Аргументы и факты
Житель областного центра купил за границей автомобиль BMW X5.
Для того, чтобы купить кроссовер, в конце 2017 года мужчина взял два кредита, которые на себя оформила его сожительница.
В январе 2018 года водитель внедорожника попался пьяным за рулем, за что был лишен прав на 3 года. Уже в мае история повторилась: мужчина пьяный сел за руль и поехал на рыбалку. В пригородном дачном поселке автомобиль врезался в трубу теплотрассы, пишет
В результате был суд: водителя лишили прав на 5 лет. Также повторнику было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 3 месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на 5 лет, штрафом в размере 140 б.в. и конфискация автомобиля.
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Для того, чтобы купить кроссовер, в конце 2017 года мужчина взял два кредита, которые на себя оформила его сожительница.
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