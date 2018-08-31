ФОТОФАКТ: неожиданный гость

«Отвори потихоньку калитку…» Кажется, именно так пелось в известном русском романсе, который был так популярен много лет назад. А навеяла мне эти слова вот такая необычная встреча с аистом, состоявшаяся около одного из домов по улице Карла Маркса.

Птица оказалась совсем не из пугливых и даже почти не обратила внимания на фотоаппарат, пытавшийся поймать её с наилучшего ракурса. Аист целенаправленно подошёл к калитке, остановился и стал терпеливо ждать. Вполне возможно, что хозяева дома периодически угощают своего гостя каким-нибудь лакомством, вот он и решил ровно в назначенное время прибыть на место.

Хотя приходит в голову и более философская мысль: птица, приносящая в дома людей радостный смех, вполне могла намекнуть – скоро ждите пополнения в семье!

Ю. СЕРГЕЕВА.

Н. МИРНЫЙ.

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