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ФОТОФАКТ: неожиданный гость
09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
«Отвори потихоньку калитку…» Кажется, именно так пелось в известном русском романсе, который был так популярен много лет назад. А навеяла мне эти слова вот такая необычная встреча с аистом, состоявшаяся около одного из домов по улице Карла Маркса.
Птица оказалась совсем не из пугливых и даже почти не обратила внимания на фотоаппарат, пытавшийся поймать её с наилучшего ракурса. Аист целенаправленно подошёл к калитке, остановился и стал терпеливо ждать. Вполне возможно, что хозяева дома периодически угощают своего гостя каким-нибудь лакомством, вот он и решил ровно в назначенное время прибыть на место.
Хотя приходит в голову и более философская мысль: птица, приносящая в дома людей радостный смех, вполне могла намекнуть – скоро ждите пополнения в семье!
Ю. СЕРГЕЕВА.
Н. МИРНЫЙ.
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«Отвори потихоньку калитку…» Кажется, именно так пелось в известном русском романсе, который был так популярен много лет назад. А навеяла мне эти...
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