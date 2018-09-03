Мужчина грозился взорвать пенсионерок при помощи взрывного устройства из творога

Типичный двор в центре Лиды. В пятиэтажке живут и пенсионеры, и молодые семьи с детьми. У каждого свои заботы, хлопоты… Тишину этого двора вечером четверга нарушил пронзительный крик: «Я – террорист! Я создал террористическую группировку! И сейчас взорву вас!..»





Мужчина средних лет стоял на балконе и выкрикивал эти угрозы. Он был изрядно пьян. Согласитесь, мало кто принял бы такое всерьёз. Наверняка, люди подумали бы с усмешкой: «Ну, перебрал человек лишнего. С кем не бывает?» Но здесь всё по-другому. Во-первых, подозреваемый оставил на скамейке во дворе черный полиэтиленовый пакет, который выглядел угрожающе. Что было в нём? Не видно. Но провода торчали… А во-вторых, почти все старожилы этого двора знают, что у мужчины тюремное прошлое.

«Чего мы могли ждать от него? Да всего чего угодно! Может он, когда был в тюрьме, научился делать такие штуки?..» – делились переживаниями жители дома.

И когда мужчина с балкона, демонстрируя пульт от ТВ (который, видимо, имитировал пусковой механизм взрывчатки), крикнул: «Дети, разбегайтесь! Пенсионерки, оставайтесь на своих местах!» – стало ясно: надо вызывать милицию.

Взволнованные соседи тут же набрали 102. На место экстренно выехали сотрудники уголовного розыска, представители прокуратуры и следственного комитета, спасатели, судмедэксперты, врачи скорой помощи. В полной готовности они взяли ситуацию под контроль. В итоге был изъят пакет… И что же в нём оказалось?

Несостоявшийся «террорист», действительно, изготовил взрывчатку!.. Из творога… В пакете правоохранители обнаружили 200-граммовую пачку творога, всяческие провода и аккумуляторную батарею от мобильного телефона. В качестве имитации часового механизма взрывчатки подозреваемый решил использовать будильник. Он тоже был в мешке. А творог, видимо, должен был выполнить функцию электролита – проводника тока.

Журналисты «ПВ» уже после задержания «лидского взрывателя» поговорили с его соседями. Очевидцы рассказали про свои опасения.

– Он – «человек в футляре»: с виду спокойный, тихий, учтиво здоровался. Что на него нашло в этот день, неизвестно. Мы испугались, потому что знаем, на что он способен… – рассказала одна из женщин.

– Что вы имеете в виду? – уточняем у соседок.

– Он ведь жену свою убил 17 лет назад. Это случилось на Пасху… Их дети тогда совсем маленькие были. Мать в могиле, отец – в тюрьме… Их в детдом отправили. А потом, слава Богу, малышей усыновила семья из Италии. Он за это преступление отсидел давно. Это понятно. Но всё равно, знаете… Страшно… Если человек, когда выпьет, с катушек слетает, чего от него ждать?.. Правильно мы сделали, что милицию вызвали! – уверены жильцы.

P.S. Доморощенная взрывчатка – теперь вещественное доказательство. В отношении горе-террориста возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». До двух лет лишения свободы может грозить 43-летнему лидчанину. Он снова может угодить за решётку…

Материал подготовлен по информации Лидского РОВД

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