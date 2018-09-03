ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина грозился взорвать пенсионерок при помощи взрывного устройства из творога

04.09.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Типичный двор в центре Лиды. В пятиэтажке живут и пенсионеры, и молодые семьи с детьми. У каждого свои заботы, хлопоты… Тишину этого двора вечером четверга нарушил пронзительный крик: «Я – террорист! Я создал террористическую группировку! И сейчас взорву вас!..»

Мужчина грозился взорвать пенсионерок при помощи взрывного устройства из творога

Мужчина средних лет стоял на балконе и выкрикивал эти угрозы. Он был изрядно пьян. Согласитесь, мало кто принял бы такое всерьёз. Наверняка, люди подумали бы с усмешкой: «Ну, перебрал человек лишнего. С кем не бывает?» Но здесь всё по-другому. Во-первых, подозреваемый оставил на скамейке во дворе черный полиэтиленовый пакет, который выглядел угрожающе. Что было в нём? Не видно. Но провода торчали… А во-вторых, почти все старожилы этого двора знают, что у мужчины тюремное прошлое.

«Чего мы могли ждать от него? Да всего чего угодно! Может он, когда был в тюрьме, научился делать такие штуки?..» – делились переживаниями жители дома.

И когда мужчина с балкона, демонстрируя пульт от ТВ (который, видимо, имитировал пусковой механизм взрывчатки), крикнул: «Дети, разбегайтесь! Пенсионерки, оставайтесь на своих местах!» – стало ясно: надо вызывать милицию.

Взволнованные соседи тут же набрали 102. На место экстренно выехали сотрудники уголовного розыска, представители прокуратуры и следственного комитета, спасатели, судмедэксперты, врачи скорой помощи. В полной готовности они взяли ситуацию под контроль. В итоге был изъят пакет… И что же в нём оказалось?

Несостоявшийся «террорист», действительно, изготовил взрывчатку!.. Из творога… В пакете правоохранители обнаружили 200-граммовую пачку творога, всяческие провода и аккумуляторную батарею от мобильного телефона. В качестве имитации часового механизма взрывчатки подозреваемый решил использовать будильник. Он тоже был в мешке. А творог, видимо, должен был выполнить функцию электролита – проводника тока.

Журналисты «ПВ» уже после задержания «лидского взрывателя» поговорили с его соседями. Очевидцы рассказали про свои опасения.

– Он – «человек в футляре»: с виду спокойный, тихий, учтиво здоровался. Что на него нашло в этот день, неизвестно. Мы испугались, потому что знаем, на что он способен… – рассказала одна из женщин.

– Что вы имеете в виду? – уточняем у соседок.

– Он ведь жену свою убил 17 лет назад. Это случилось на Пасху… Их дети тогда совсем маленькие были. Мать в могиле, отец – в тюрьме… Их в детдом отправили. А потом, слава Богу, малышей усыновила семья из Италии. Он за это преступление отсидел давно. Это понятно. Но всё равно, знаете… Страшно… Если человек, когда выпьет, с катушек слетает, чего от него ждать?.. Правильно мы сделали, что милицию вызвали! – уверены жильцы.

P.S. Доморощенная взрывчатка – теперь вещественное доказательство. В отношении горе-террориста возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». До двух лет лишения свободы может грозить 43-летнему лидчанину. Он снова может угодить за решётку…

Материал подготовлен по информации Лидского РОВД
//0154.by

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Типичный двор в центре Лиды. В пятиэтажке живут и пенсионеры, и молодые семьи с детьми. У каждого свои заботы, хлопоты… Тишину этого двора вечером четверга нарушил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин нашел «аварийный» мост на МКАД. Горремавтодор не согласен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика