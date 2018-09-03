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Мужчина грозился взорвать пенсионерок при помощи взрывного устройства из творога
Типичный двор в центре Лиды. В пятиэтажке живут и пенсионеры, и молодые семьи с детьми. У каждого свои заботы, хлопоты… Тишину этого двора вечером четверга нарушил пронзительный крик: «Я – террорист! Я создал террористическую группировку! И сейчас взорву вас!..»
Мужчина средних лет стоял на балконе и выкрикивал эти угрозы. Он был изрядно пьян. Согласитесь, мало кто принял бы такое всерьёз. Наверняка, люди подумали бы с усмешкой: «Ну, перебрал человек лишнего. С кем не бывает?» Но здесь всё по-другому. Во-первых, подозреваемый оставил на скамейке во дворе черный полиэтиленовый пакет, который выглядел угрожающе. Что было в нём? Не видно. Но провода торчали… А во-вторых, почти все старожилы этого двора знают, что у мужчины тюремное прошлое.
И когда мужчина с балкона, демонстрируя пульт от ТВ (который, видимо, имитировал пусковой механизм взрывчатки), крикнул: «Дети, разбегайтесь! Пенсионерки, оставайтесь на своих местах!» – стало ясно: надо вызывать милицию.
Взволнованные соседи тут же набрали 102. На место экстренно выехали сотрудники уголовного розыска, представители прокуратуры и следственного комитета, спасатели, судмедэксперты, врачи скорой помощи. В полной готовности они взяли ситуацию под контроль. В итоге был изъят пакет… И что же в нём оказалось?
Несостоявшийся «террорист», действительно, изготовил взрывчатку!.. Из творога… В пакете правоохранители обнаружили 200-граммовую пачку творога, всяческие провода и аккумуляторную батарею от мобильного телефона. В качестве имитации часового механизма взрывчатки подозреваемый решил использовать будильник. Он тоже был в мешке. А творог, видимо, должен был выполнить функцию электролита – проводника тока.
Журналисты «ПВ» уже после задержания «лидского взрывателя» поговорили с его соседями. Очевидцы рассказали про свои опасения.
– Что вы имеете в виду? – уточняем у соседок.
P.S. Доморощенная взрывчатка – теперь вещественное доказательство. В отношении горе-террориста возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». До двух лет лишения свободы может грозить 43-летнему лидчанину. Он снова может угодить за решётку…
Материал подготовлен по информации Лидского РОВД
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Типичный двор в центре Лиды. В пятиэтажке живут и пенсионеры, и молодые семьи с детьми. У каждого свои заботы, хлопоты… Тишину этого двора вечером четверга нарушил...
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