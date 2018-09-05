ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

06.09.2018 22:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Впервые марафон компании Velcom прошёл во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

За 6 недель белорусы пробежали порядка 30 тысяч километров. Самой активной оказалась Гродненская область – здесь участники марафона преодолели дистанцию в 7 тысяч километров.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Цель проекта – не только призыв к здоровому образу жизни, но и помощь детям и детским медицинским центрам.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

42 дня благотворительного марафона «Бегущие города» для любителей спорта и просто неравнодушных людей пролетели незаметно.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Уже знакомый хэштег #velcombegom в соцсетях указали более 5 тысяч белорусов, которые вышли на пробежку. По итогам акции финансовую помощь от Velcom получили шесть детских областных центров медицинской реабилитации.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:
Идея #velcombegom заключается в том, что мы делаем пробежки не только спортивным мероприятием для белорусов, но и благотворительным. 165 тысяч белорусских рублей – этот фонд распределяется квотами для каждой области.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Суть марафона проста – чем больше километров пробегут участники акции в каждой области, тем большую сумму получит местный детский медицинский центр.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

1 место заняла Гродненская область. Массовые забеги здесь прошли на Августовском канале, в Волковыске, Ошмянах и других городах. Благодаря участникам акции Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов получит 40 тысяч рублей.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Галина Коледа, главный врач Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля:
Дети должны быть счастливыми и детство должно быть счастливое, вне зависимости, здоровые дети или у них есть проблемы со здоровьем. Ну и конечно, те деньги, которые пойдут на детей, на закупку медицинского оборудования – будут большим плюсом. Есть желание закупить барокамеру.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Второе место в марафоне «Бегущие города» заняла Гомельская область. В этом регионе на символический забег вышли около тысячи человек. Здесь и одна из самых длинных дистанций – целых 42 километра.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

А замкнула тройку лидеров Брестская область. Здесь был самый долгий 12-часовой забег в истории проекта. И сертификат на 30 тысяч рублей получил детский областной центр медицинской реабилитации «Томашовка».

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Станислав Амельянчик, главный врач Брестского областного детского центра медицинской реабилитации «Томашовка»:
В дальнейшем, если будет такая возможность, мы будем участвовать во всех пробежках. Те деньги, которые мы сегодня получаем – очень нужны. Беговых дорожек специальных не хватает, не хватает того, чтобы можно было заниматься лечебной физкультурой.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Финальный этап проекта #velcombegom прошёл в Минской области. Благотворительный забег собрал только в Несвиже более 400 человек.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Поддержала область и биатлонистка Надежда Скардино. Начиная с 2015 года проект поддержал сотни маленьких белорусов.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Впервые марафон компании Velcom прошёл во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  За 6 недель белорусы пробежали...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК завершает расследование двух дел по фактам неуставных отношений в части в Печах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика