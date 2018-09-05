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Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске
Новости Беларуси. Впервые марафон компании Velcom прошёл во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 6 недель белорусы пробежали порядка 30 тысяч километров. Самой активной оказалась Гродненская область – здесь участники марафона преодолели дистанцию в 7 тысяч километров.
Цель проекта – не только призыв к здоровому образу жизни, но и помощь детям и детским медицинским центрам.
42 дня благотворительного марафона «Бегущие города» для любителей спорта и просто неравнодушных людей пролетели незаметно.
Уже знакомый хэштег #velcombegom в соцсетях указали более 5 тысяч белорусов, которые вышли на пробежку. По итогам акции финансовую помощь от Velcom получили шесть детских областных центров медицинской реабилитации.
Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:
Суть марафона проста – чем больше километров пробегут участники акции в каждой области, тем большую сумму получит местный детский медицинский центр.
1 место заняла Гродненская область. Массовые забеги здесь прошли на Августовском канале, в Волковыске, Ошмянах и других городах. Благодаря участникам акции Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов получит 40 тысяч рублей.
Галина Коледа, главный врач Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля:
Второе место в марафоне «Бегущие города» заняла Гомельская область. В этом регионе на символический забег вышли около тысячи человек. Здесь и одна из самых длинных дистанций – целых 42 километра.
А замкнула тройку лидеров Брестская область. Здесь был самый долгий 12-часовой забег в истории проекта. И сертификат на 30 тысяч рублей получил детский областной центр медицинской реабилитации «Томашовка».
Станислав Амельянчик, главный врач Брестского областного детского центра медицинской реабилитации «Томашовка»:
Финальный этап проекта #velcombegom прошёл в Минской области. Благотворительный забег собрал только в Несвиже более 400 человек.
Поддержала область и биатлонистка Надежда Скардино. Начиная с 2015 года проект поддержал сотни маленьких белорусов.
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Новости Беларуси. Впервые марафон компании Velcom прошёл во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 6 недель белорусы пробежали...
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