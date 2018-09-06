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Готовность №1. В Минске практически завершили украшать улицы ко Дню города

06.09.2018 22:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На здании педагогического университета появилось масштабное панно с изображением праздничного города, танцующей пары и воздушного шара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Готовность №1. В Минске практически завершили украшать улицы ко Дню города

Составили его из почти 8 тысяч флажков. Оформили также проспекты Независимости и Победителей: развесили плакаты и установили декоративные конструкции, которые напоминают жителям и гостям столицы, что Минску исполняется 951 год. Преобладают в праздничном городе желтые, оранжевые и красные цвета.

Подробнее в видеоматериале

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На здании педагогического университета появилось масштабное панно с изображением праздничного города, танцующей пары и воздушного...
 
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