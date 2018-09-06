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Погода на выходные и начало недели

07.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные.

В пятницу, 7 сентября, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Лишь ночью и утром по юго-западу Беларуси скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается небольшая облачность, будет в основном без осадков. Лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.

В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 10-16 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 21-27 градусов. На предстоящих выходных погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления от обширного антициклона, обосновавшегося над европейской частью России, и теплая воздушная масса.

В субботу, 8 сентября, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему югу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - плюс 20-26 градусов.

В воскресенье, 9 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели атмосферное давление начнет медленно понижаться. Появится больше облаков, постепенно приблизятся к нашим регионам фронтальные разделы, начнутся дожди. Температурный фон понизится и вернется к климатической норме.


Источник: БелТА

 
 
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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные.
 
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