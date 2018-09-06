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Виктор ДУНЯШЕНКО удостоен высшей награды Хотимского райисполкома
07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Почетной грамотой Хотимского районного исполнительного комитета награжден Виктор Иванович ДУНЯШЕНКО за многолетний добросовестный труд в системе профессионально-технического образования. На снимке: награду В.И. Дуняшенко вручает председатель райисполкома Дмитрий РУБАН.
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Почетной грамотой Хотимского районного исполнительного комитета награжден Виктор Иванович ДУНЯШЕНКО за многолетний добросовестный труд в системе...
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