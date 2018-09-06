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"Называй меня как хочешь, лишь бы…". Криушенко - о Сан-Марино, белорусах в РПЛ и символах сборной

07.09.2018 18:53 — Разное | Tut.by  
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Игорь Криушенко знает о сверхрезультативности для Сан-Марино в отборе к ЧМ-2018 (2 гола) и не нацеливает подопечных на рекордную победу в стартовом матче команды в Лиге наций, который состоится 8 сентября на минском стадионе «Динамо». Также главный тренер нацкоманды Беларуси по футболу пояснил в какую белорусскую машину превращется новый маскот-трансформер сборной и можно ли теперь его игроков называть танкистами.


«Не факт, что будет такая уже огромная востребованность белорусов в чемпионате России»

— Лучшая новость в этих условиях (недельного цикла подготовки к матчу с Сан-Марино. — Прим.ред.) — отсутствие новостей. Все живы-здоровы, готовятся.

В распоряжении Криушенко находятся следующие футболисты: вратари Сергей Черник («Нанси»), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск); защитники Александр Мартынович («Краснодар»), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ), Сергей Политевич («Кайрат»), Михаил Сиваков («Оренбург»), Сергей Матвейчик («Шахтер» Солигорск); полузащитники Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер»), Ренан Брессан («Шавиш»), Павел Нехайчик («Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана»), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф»); нападающие Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен»), Евгений Шикавка («Слуцк»).

— Накануне состоялись первые матчи Лиги наций, нового турнира. Что скажете о нем?

— Как и ожидалось, достаточно упорных поединков, а разгромных побед пока нет. Команды перед разделением на дивизионы были определены в корзины по рейтингу. И еще раз повторюсь, что в футбол научились играть все, особенно с точки зрения обороны.

— 11 лет назад молодежная сборная именно в матче с Сан-Марино добилась самой крупной победы в своей истории (6:0), и рекорд все еще держится. В том матче принимал участие нынешний капитан нацкоманды Александр Мартынович. Планируете ли переписать историю и обновить рекорд главной команды страны (5:0 с Литвой и 6:1 с Таджикистаном)?

— Я бы не стал проводить какие-либо исторические параллели, потому футбол развивается во всех странах. Играя со всеми командами, нужно прилагать максимальные усилия, чтобы добиться победы. Естественно, буду рад завтра победе и уверенной игре. Это для меня главное.

— Каких сюрпризов можно ожидать от Сан-Марино?

— Мы соперника разобрали. Особенности их игры ребята увидели. Нужно, чтобы мы были готовы ко всем этим моментам и сыграли в свою силу.

— Сан-Марино в отборах к ЧМ и ЧЕ обычно не набирает очков и забивает мало. В квалификационной кампании к ЧМ-2018 санмаринцы забили дважды — на выезде в матчах с Норвегией и Азербайджаном. Вас настораживает тот факт, что они добивались успеха на именно выезде?

— Мы смотрели эти игры, анализировали. Голы — плод работы всей команды. Еще раз говорю, что какие-то игровые нюансы мы разобрали. Здесь не столько настороженность, сколько готовность ко всем этим моментам.

— Во многом из-за озабоченности статусом белорусских хоккеистов в КХЛ предприняты меры, и теперь белорусские футболисты тоже не легионеры в российских чемпионатах. Ожидаете ли оттока игроков из чемпионата Беларуси в межсезонье? Или хорошо ли это для сборной, которая хочет добиться цели в Лиге наций?

— Да, это плюс для нас. Мне хотелось бы, чтобы как можно больше игроков сборной выступало в более сильном чемпионате. Опять же, тут все зависит от самих ребят. От того, как они будут себя проявлять. А также — от клубов, которые будут рассматривать наших игроков в качестве кандидатов на определенные позиции. Думаю, что [изменения в приказе министерства спорта России] еще не значат массовый отток. Достаточно высокая конкуренция в России. Саша Мартынович играет в «Краснодаре», он знает. Поэтому не факт, что будет такая уже огромная востребованность.

— Игорь Николаевич, вы всегда лестно отзывались о чемпионате Беларуси. Как оцените нынешний уже по прошествии 20 туров?

— Самодостаточный чемпионат со своими интригами. Любая команда у любой может отобрать очки, что добавляет непредсказуемости. Я бы не назвал чемпионат слабым. Не каждый приезжий футболист способен заиграть у нас, есть своя специфика: силовой, атлетичный футбол. Хотелось бы больше техничных игроков. Но это зависит от того, каких футболистов мы воспитываем. Пока индивидуально сильных, одаренных ребят не так много, отсюда и стилистика наших команд.

«Маскот трансоформируется, буду надеяться, в БЕЛАЗ»

— Как вам новый маскот сборной?

— Маскот — плод фантазии и ожиданий. Встречают, как говорится, по одежке, а провожать будут по результату. Если новый маскот поможет нам, будем очень рады. Опять же, это что-то новое, должно привнести новизну в восприятие команды. Но все равно основным мерилом будут игра и результат.

— Маскот выполнен в виде машины-трансформера, в костюм органично вписан белорусский орнамент. В комиксах, книгах и фильмах о трансформерах они превращались в суперкары. Как думаете, в какой автомобиль может обратиться трансформер сборной? Это машина БЕЛАЗ, трактор «Беларус», грузовик МАЗ или белорусский Geely?

— Загрузили вы меня сейчас! Наверное, буду надеяться, в тот автомобиль, который наиболее продвинут на мировом рынке.

— Какой?

— Пока, думаю, БЕЛАЗ.

— То есть речь про огромную неповоротливую машину?

— Ну почему? Они есть и огромные, есть и 130-тонники. Машины разной грузоподъемности, несущие разные функции.

— Главное, чтобы была проходимая дальше [в Лиге наций], — включился в беседу Александр Мартынович.

— Реклама пошла, — отметил пресс-секретарь федерации футбола Александр Алейник.

— Да-да, — согласился тренер.

«Называй меня как хочешь»

В завершении пресс-конференции Криушенко поблагодарил компанию Wargaming, в сотрудничестве с которой была изготовлена новая ливрея для автобуса сборной.

— Когда БАТЭ подписал контракт с МТЗ, председатель борисовского клуба Анатолий Капский разрешил называть его футболистов «трактористами». А игроки сборной, выходит, теперь танкисты?

— Ассоциации могут быть разными! — признает тренер. — Как кому удобнее. Как там в пословице говорится? Называй меня как хочешь, лишь бы… не бросай куда-то (видимо, имелись ввиду строчки из песни Андрея Леницкого «Дышу тобой»: «Называй меня как хочешь и давай летать». — Прим.ред.). Еще раз: важен результат. А как будут называть сборную — дело второе.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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