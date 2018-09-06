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Меняются номера телефонов в УЗ «Фанипольская городская поликлиника»
07.09.2018 — Разное | Фаниполь Online
В связи с переходом на волоконно оптическую линию связи, будет произведена замена номеров телефонов УЗ «Фанипольская городская поликлиника».
Информацию о поликлинике Фаниполя Вы можете найти на странице
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С 5 сентября изменяются телефонные номера в фанипольской поликлинике.
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