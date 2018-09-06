Что было, то было: Миллиард с Ираном/ День Минска/ «Дрозды» о малой родине

Миллиард с Ираном

Александр Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в миллиард долларов. Об этом 7 сентября шла речь на встрече Президента с председателем Собрания исламского совета Али Лариджани . У Беларуси и Ирана установлены хорошие политические контакты. С визитами в этой стране Лукашенко был дважды – в 98-ом и 2006-ом годах . Тоже дважды президент Ирана приезжал в Беларусь. В свою очередь цифры взаимной торговли между нашими странами пока недостаточны и варьируются в пределах 300-400 миллионов долларов. Притом, что это вовсе не завышенные ожидания. Наш Президент убежден, что в Беларуси есть товары, которые критически важны для Ирана, а у Ирана наша страна можем закупать товары, которые итак закупает на международных рынках . Отмечу, что Исламская Республика Иран – крупнейшее азиатское государство с населением около 70 миллионов человек. На протяжении многих веков эта страна играла ключевую роль на Востоке и современный Иран обладает четвёртой по размеру ВВП экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии (после Турции). Иран является одним из наиболее технологически развитых государств региона.

День Минска

В субботу Минску исполняется 951 год. Программа празднования Дня города традиционно будет насыщена разными мероприятиями. Это спортивные акции, звездная регата, массовый забег на роликах, силовой экстрим . Обещают, что особенно зрелищной станет площадка стрит-воркаута, где свою ловкость покажут профи паркура и футбольного фристайла. Заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков в интервью СТВ отметил, что будет много зон активностей для семей с детьми. Например, у Дворца спорта планируется детская игровая зона . 9 сентября – День танкиста. Будут различные развлекательные мероприятия для детей, которые смогут не только поиграть в компьютерные игры, но и поучаствовать в различных интерактивных мероприятиях. Пройдет все в музейно-парковом комплексе «Победа».

Кстати, поезда в минском метро, 8 и 9 сентября по случаю Дня города, будут ходить чаще . В субботу, 8 сентября, с 6.00 до 20.00 они будут курсировать с интервалом 5 минут, с 20.00 до 24.00 - с интервалом 3 минуты. Предусмотрено также, что с 10.00 до 24.00 к перевозкам могут быть подключены дополнительные поезда из резерва. В этот день на станциях "Немига", "Купаловская", "Октябрьская" будут работать все кассы.

«Дрозды» о малой родине

Пожалуй, самый самобытный и трудолюбивый певец и лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов буквально 4 сентября опубликовал на своем YouTube-канале клип на тему малой родины . Впервые Виталий выступил в стиле рэп-музыканта и его видео сразу набрало более 30 тысяч просмотров. В клипе Карпанов поёт о том, что в детстве хочется уехать со своей малой родины и лишь намного позже появляется желание вернуться. Он так и заканчивает свой клип: - « Ты не теряйся, давай, возвращайся. И не забывай – родителям набирай ». С видео, комментариями поклонников и творческими планами «дроздов» вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе КАЛЕЙДОСКОП .

Ролики Виталия Карпанова часто привлекают внимание и становятся популярны. Например, в конце лета Карпанов опубликовал видеозапись, где он вместе с Никитой Джигурдой спел несколько изменённый вариант песни «Не танцую». В середине лета артист снялся в клипе вместе с Анатолием Ярмоленко и Ксенией Левичк. А недавно Виталий показал свою малую родину нашему телеканалу. Короче говоря, Виталий – это пример того, как не имея выдающихся музыкальных и голосовых данных человек может стать реальной звездой. Все это благодаря трем вещам – харизматичности, четкому пониманию рынка своих потенциальных слушателей и, несомненно, таланту. Браво Виталий!

Д.П.

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