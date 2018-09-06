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Что было, то было: Миллиард с Ираном/ День Минска/ «Дрозды» о малой родине

07.09.2018 20:02 — Разное | СТВ  
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Миллиард с Ираном

Александр Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в миллиард долларов. Об этом 7 сентября шла речь на встрече Президента с председателем Собрания исламского совета Али Лариджани. У Беларуси и Ирана установлены хорошие политические контакты. С визитами в этой стране Лукашенко был дважды – в 98-ом и 2006-ом годах. Тоже дважды президент Ирана приезжал в Беларусь. В свою очередь цифры взаимной торговли между нашими странами пока недостаточны и варьируются в пределах 300-400 миллионов долларов. Притом, что это вовсе не завышенные ожидания. Наш Президент убежден, что в Беларуси есть товары, которые критически важны для Ирана, а у Ирана наша страна можем закупать товары, которые итак закупает на международных рынках. Отмечу, что Исламская Республика Иран – крупнейшее азиатское государство с населением около 70 миллионов человек. На протяжении многих веков эта страна играла ключевую роль на Востоке и современный Иран обладает четвёртой по размеру ВВП экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии (после Турции). Иран является одним из наиболее технологически развитых государств региона.

День Минска

В субботу Минску исполняется 951 год. Программа празднования Дня города традиционно будет насыщена разными мероприятиями. Это спортивные акции, звездная регата, массовый забег на роликах, силовой экстрим. Обещают, что особенно зрелищной станет площадка стрит-воркаута, где свою ловкость покажут профи паркура и футбольного фристайла. Заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков в интервью СТВ отметил, что будет много зон активностей для семей с детьми. Например, у Дворца спорта планируется детская игровая зона. 9 сентября – День танкиста. Будут различные развлекательные мероприятия для детей, которые смогут не только поиграть в компьютерные игры, но и поучаствовать в различных интерактивных мероприятиях. Пройдет все в музейно-парковом комплексе «Победа».

Кстати, поезда в минском метро, 8 и 9 сентября по случаю Дня города, будут ходить чаще. В субботу, 8 сентября, с 6.00 до 20.00 они будут курсировать с интервалом 5 минут, с 20.00 до 24.00 - с интервалом 3 минуты. Предусмотрено также, что с 10.00 до 24.00 к перевозкам могут быть подключены дополнительные поезда из резерва. В этот день на станциях "Немига", "Купаловская", "Октябрьская" будут работать все кассы.

«Дрозды» о малой родине

Пожалуй, самый самобытный и трудолюбивый певец и лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов буквально 4 сентября опубликовал на своем YouTube-канале клип на тему малой родины. Впервые Виталий выступил в стиле рэп-музыканта и его видео сразу набрало более 30 тысяч просмотров. В клипе Карпанов поёт о том, что в детстве хочется уехать со своей малой родины и лишь намного позже появляется желание вернуться.  Он так и заканчивает свой клип: - «Ты не теряйся, давай, возвращайся. И не забывай – родителям набирай». С видео, комментариями поклонников и творческими планами «дроздов» вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе КАЛЕЙДОСКОП.

Ролики Виталия Карпанова часто привлекают внимание и становятся популярны. Например, в конце лета Карпанов опубликовал видеозапись, где он вместе с Никитой Джигурдой спел несколько изменённый вариант песни «Не танцую». В середине лета артист снялся в клипе вместе с Анатолием Ярмоленко и Ксенией Левичк. А недавно Виталий показал свою малую родину нашему телеканалу. Короче говоря, Виталий – это пример того, как не имея выдающихся музыкальных и голосовых данных человек может стать реальной звездой. Все это благодаря трем вещам – харизматичности, четкому пониманию рынка своих потенциальных слушателей и, несомненно, таланту. Браво Виталий!

Д.П.

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Теги: Минск
 
 
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