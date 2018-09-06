Франция обвинила Россию в попытке перехвата данных с военного спутника

По данным министра, инцидент произошел в 2017 году. Тогда на высоте 36 тысяч километров российский спутник радиоэлектронной связи "Луч-Олимп" подошел к спутнику Athena-Fidus ("Афина-Фидус") слишком близко, сообщила глава военного ведомства.





По словам Флоранс Парли, "попытка подслушать соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа".





Французско-итальянский телекоммуникационный спутник Athena-Fidus запустили в марте 2014 года для обеспечения безопасной связи для французских и итальянских вооруженных сил и служб экстренной помощи.









Действия российского спутника "Луч" обсуждались на секретных совещаниях представителей организации спутниковой связи Intelsat и Пентагона, сообщало в 2015 году издание SpaceNews.



