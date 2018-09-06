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Франция обвинила Россию в попытке перехвата данных с военного спутника
Россия пыталась перехватить зашифрованные данные с военного спутника, который использовали армии Франции и Италии для безопасной связи, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
По данным министра, инцидент произошел в 2017 году. Тогда на высоте 36 тысяч километров российский спутник радиоэлектронной связи "Луч-Олимп" подошел к спутнику Athena-Fidus ("Афина-Фидус") слишком близко, сообщила глава военного ведомства.
По словам Флоранс Парли, "попытка подслушать соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа".
Французско-итальянский телекоммуникационный спутник Athena-Fidus запустили в марте 2014 года для обеспечения безопасной связи для французских и итальянских вооруженных сил и служб экстренной помощи.
Действия российского спутника "Луч" обсуждались на секретных совещаниях представителей организации спутниковой связи Intelsat и Пентагона, сообщало в 2015 году издание SpaceNews.
Аппараты такого типа способны маневрировать на орбите, чтобы сближаться с другими спутниками и получать информацию о них. Об этом говорила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет, передает
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Россия пыталась перехватить зашифрованные данные с военного спутника, который использовали армии Франции и Италии для безопасной связи, заявила министр обороны...
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