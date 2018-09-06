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Соревнования с участием Президента и чемпионов мира, мастер-классы и конкурсы. Афиша мероприятий у Дворца спорта
Новости Беларуси. Программа предстоящего празднования Дня города в Минске насыщена спортивными акциями – от звездной регаты до массового забега на роликах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только вокруг Дворца спорта 8 сентября развернется десяток спортплощадок. И это не единственное место массовых упражнений на воздухе. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит.
Погоня за олимпийской мечтой начинается здесь – на городской лыжероллерной трассе. Для будущих звезд биатлона, конькобежцев, лыжников теплое время года – вовсе не повод сворачивать тренировки. Зачехлили лыжи – встали на лыжероллеры. И мы не упускаем возможность получить мастер-класс.
Юлия Бешанова, СТВ:
Кстати, совсем недавно в Беларуси по поручению Президента начали серийное производство летних лыж. Резину изготавливают на «Белшине». Специалисты говорят, что по качеству отечественный спортинвентарь не уступает зарубежным аналогам. А цена – демократичнее. Теперь этот вид спорта доступен абсолютно каждому.
Первыми 8 сентября стартуют участники лыжероллерной эстафеты, 10 команд по 4 человека. Знаменитые спортсмены, неравнодушные к здоровому образу жизни минчане, представители силовых структур и госорганов. Ожидается, что и Александр Лукашенко примет участие в гонке.
Владимир Коваленя, начальник управления Министерства спорта и туризма Беларуси:
И стар, и млад – это как раз про массовый роллерный забег. Самым юным спортсменам всего 6 лет. Ограничений по возрасту нет. Впрочем, как и по уровню мастерства. А вот дистанцию выбрать можно по силам: от одного до шестнадцати кругов (длина каждого 2 километра). На старт выйдут участники из Беларуси, Франции, Нидерландов, России, Украины.
Александр Новакович, заместитель председателя Белорусского союза конькобежцев:
Олимпийский темп спортсменам-любителям зададут профессионалы. На старт выйдет сборная по конькобежному спорту.
Сергей Минин, главный тренер национальной команды по конькобежному спорту:
Конькобежцев мы застали на велосипедной тренировке. В теплое время года – альтернатива льду, работает та же группа мышц. За одно занятие спортсмены накатывают до 200 километров. Но сегодня выбрали лайт-режим: берегут силы на завтрашние старты.
Игнат Головатюк, член национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Марина Зуева за четыре года в сборной стала двукратным чемпионом универсиады, неплохой результат показала и на Олимпиаде в Пхенчхане. А 8 сентября на старт выйдет ради приятных эмоций.
Марина Зуева, участница Олимпийских игр в Пхенчхане, член национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:
На успешный старт настраиваются не только спортсмены. Возле Дворца спорта готовят площадку. Показательные выступления по гиревому спорту, парусная регата, соревнования по гребле, мастер-классы по волейболу и катанию на роликах – такой размах праздник физкультуры и здоровья приобрел впервые. Сердце Минска будет биться в ритме спорта.
Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
К празднику Минск приобрел еще и статус европейской спортивной столицы. В эти дни в городе проходят тестовые перед Европейскими играми международные соревнования по бадминтону. Не смогли остаться в стороне и спортивные еврофункционеры. Ожидается, что в парусной регате участие примет команда комиссии по Европейским играм.
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Соревнования с участием Президента и чемпионов мира, мастер-классы и конкурсы. Афиша мероприятий у Дворца спорта
Новости Беларуси. Программа предстоящего празднования Дня города в Минске насыщена спортивными акциями – от звездной регаты до массового забега на роликах,...
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