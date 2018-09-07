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Авария в Солигорском районе: один человек погиб, двое в больнице
Новости Беларуси. ДТП в Солигорском районе: водитель погиб, два пассажира в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
59-летнему мужчине, который управлял автомобилем, стало плохо. Машина съехала в кювет и столкнулась с деревом.
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Новости Беларуси. ДТП в Солигорском районе: водитель погиб, два пассажира в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 59-летнему мужчине, который управлял...
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