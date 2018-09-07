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Обанкротился российский туроператор Danko. У него есть «однофамилец» в Беларуси

08.09.2018 13:50 — Разное | Ежедневник  
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Обанкротился российский туроператор Danko. У него есть «однофамилец» в Беларуси

33devici.ru

Российский туроператор Danko объявил на своем сайте об остановке деятельности с 7 сентября.

"В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор Danko останавливает свою деятельность, начиная с 7 сентября 2018 года. Все продажи с этого дня будут прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы", — говорится в сообщении на сайте оператора.

Генеральный директор ООО "ДАНКО Трэвел Компани" Оксана Люлинцева объясняет такое решение сложной рыночной ситуацией. "Решение об остановке деятельности туроператора Danko является крайне тяжелым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный участник туристического рынка", — отметила она.

"После 20 лет продуктивной работы я вынуждена остановить туроператорскую деятельность своей компании. Для меня и каждого из членов моей команды это личная трагедия – мы до последней минуты боролись за возможность оказывать качественные услуги, прилагали максимум усилий, верили в себя, делали невозможное. В итоге – крах всех наших усилий и надежд. Приношу вам свои самые искренние извинения за эту боль и разочарование", — заявила Люлинцева. Все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у туроператора Danko на будущий период, застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 млн росс. рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. В сообщении также отмечается, что сейчас туроператор занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию, сообщает “Туризм и отдых».

На сайте Ростуризма в пятницу вечером, 7 сентября, разместили приказ об исключении сведений о туроператоре «ДАНКО Трэвел Компани» из Единого федерального реестра. Как поясняется в тексте документа, такое решение регулятор принял «в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта».

В свою очередь, директор белорусского представительства DANKO Travel Ольга Курманова прокомментировала ситуацию порталу profi.travel: "Компания ДАНКО Трэвел — это белорусское юридическое лицо, действующее в белорусском правовом поле, все договоры комиссии у нас заключены прямые. Никакой субкомиссии, ни прочих серых схем. Никакого отношения к российской компании мы не имеем, кроме названия и сайта. Поэтому я не думаю, что приостановка деятельности российского туроператора каким-то образом отразится на нашем рынке. Конечно, белорусская компания тоже будет ликвидироваться. Это однозначно. Полную информацию я смогу дать в понедельник. Все заявки, которые у нас есть, оплачены, подтверждены и будут осуществлены, то есть агентов не обидим. Все средства, оплаченные по заявкам, либо возвратят агентам, либо направят партнерам для осуществления туров туристами. Все, что касается белорусского правового поля и белорусского договора комиссии с «Данко авиаоператором», в данном случае будет выполнено. Никто из туристов и турагентов в Беларуси не пострадает."

 

 
 
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Российский туроператор Danko объявил на своем сайте об остановке деятельности с 7 сентября.
 
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