Плавучий кран сорвался с якоря и врезался в опору Крымского моста



Фото : инфоцентр "Крымский мост"

Отмечается, что плавкран погнул несколько метров барьерного ограждения и повредил матчу освещения.Для буксировки крана, по данным инфоцентра, прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря. Сотрудники эксплуатационной службы провели диагностику конструкций, других видимых повреждений не зафиксировано.Движение по Крымскому мосту ведется в штатном режиме. На замену мачты специалистам потребуется от шести до восьми часов. Они приступят к работам после снятия штормового предупреждения в регионе.Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А290 (141-160-й километр). Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Трассу составляют четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час.