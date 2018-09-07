Адвокат Марадоны сказал, что в Беларуси слишком жесткий климат

По словам адвоката, который дал интервью аргентинскому изданию Popular, Диего Марадона заключал с брестским "Динамо" предварительный контракт, и теперь будет почетным президентом. Сам же знаменитый футболист и тренер хочет быть ближе к Аргентине, где живут его сестры, а из Мексики проще ездить на родину. К тому же Марадона хочет тренировать команду в более конкурентоспособной лиге.





пишет TUT.by Матиас Морла также сказал, что руководство брестского клуба вскоре встретится с Марадоной, чтобы обсудить совместную работу. Представитель тренера говорит, что связь с Беларусью не прекратится и наоборот укрепится,TUT.by









Накануне руководство брестского "Динамо" выступило с заявлением, в котором отметило, что не против, если Марадона будет совмещать.



