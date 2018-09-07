Лукашенко проехал по центру Минска на лыжероллерах

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко выиграла лыжероллерную эстафету. Соревнования прошли в Минске. Их посвятили городу, ведь столице республики исполнился 951 год, сообщает «МИР 24».

В квартете с главой государства выступила Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, а также лидеры белорусской сборной по конькобежному спорту Марина Зуева и Игнат Головатюк.

Каждый участник преодолел дистанцию в два километра 800 метров. Вторыми финишировала дружина Комитета госбезопасности. Бронза досталась министерству спорта и туризма. В составе одной из любительских команд бежал также сын президента Николай. Вместе с ним глава республики прибыл на соревнования.

Участие принимали также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, министерства образования, МЧС, МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представило две дружины.