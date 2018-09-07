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С 9 сентября автомобильное топливо в Беларуси станет дороже на 1 копейку
Новости Беларуси. В воскресенье 9 сентября подорожает топливо на белорусских АЗС. Это второе изменение цен с начала сентября.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 34 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 42 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 63 копеек,
ДТ – 1 рубль 42 копеек.
С начала года концерн по нефти и химии изменяет стоимость топлива в 14 раз.
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Новости Беларуси. В воскресенье 9 сентября подорожает топливо на белорусских АЗС. Это второе изменение цен с начала сентября. Как сообщается на сайте...
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