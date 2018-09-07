Это одно из самых ожидаемых и зрелищных событий Лидчины, ставшее традицией. Вот и в день празднования 695-летия Лиды жители и гости города с восторгом наблюдали за конными турнирами, представлениями рыцарских клубов, массовыми битвами рыцарей.
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Рыцарский турнир «Меч Лiдского замка» (фоторепортаж)
08.09.2018 — Разное | Вороновская газета
Это одно из самых ожидаемых и зрелищных событий Лидчины, ставшее традицией. Вот и в день празднования 695-летия Лиды жители и гости города с восторгом наблюдали за конными турнирами, представлениями рыцарских клубов, массовыми битвами рыцарей.
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Это одно из самых ожидаемых и зрелищных событий Лидчины, ставшее традицией. Вот и в день празднования 695-летия Лиды жители и гости города с восторгом наблюдали за...
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