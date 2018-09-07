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Креативный ход: на бутылках дешевых "чернил" разместили предупреждение

08.09.2018 20:52 — Разное | Партизан  
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В связи с напряженной обстановкой в Минской области, где отмечается рост пожаров в частном секторе, спасатели активизировали профилактическую работу.

Классическое предупреждение, что курение в постели опасно для жизни разместили на бутылках "горючего напитка" — плодово-ягодного вина. Каждую бутылку в магазинах украсили  специальной кольереткой — яркой и внушительной. Не  заметить ее будет проблематично, полагают в МЧС.


Фото МЧС
Таким образом, возможно, получится хоть немного привлечь внимание к проблеме основной группы риска. По словам спасателей, одной из основных причин гибели в огне большинства граждан остается неосторожное обращения с огнем при курении в постели в состоянии алкогольного опьянения, сообщает sputnik.by
"Тем самым злополучная цепочка "выпил-закурил-уснул-сгорел" непрерывно ведет к трагическим последствиям", — подчеркнули в МЧС

Поскольку риск  возникновения пожара в доме у курильщика в 10 раз выше, чем у некурящих граждан, работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и пошли в магазины, где больше всего шансов выйти на контакт с выпивающими курильщиками. Помимо кольереток на бутылках, они также разместили в местах реализации алкогольной продукции памятки и листовки "Не прожигай свою жизнь".


 
 
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В связи с напряженной обстановкой в Минской области, где отмечается рост пожаров в частном секторе, спасатели активизировали профилактическую работу.
 
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