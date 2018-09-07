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Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

08.09.2018 20:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Программа празднования насыщена спортивными мероприятиями. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты. В гонке участвовали 11 сборных различных министерств и ведомств. А в составе команды олимпийского комитета на трассу вышел Президент Александр Лукашенко. Кому достались призовые места и титул победителя?

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

На проспекте Победителей, как и всегда, оживленное движение. Только 8 сентября передвигаются все по большей части на колесах роликов и лыжероллеров. До старта массовой эстафеты всего несколько минут. Буквально нащупать правильный путь выходит Андрей Асташевич. Спортивный чиновник поддерживает физическую форму и боевой настрой.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Мы всегда выходим только побеждать.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Около 11 на площадку прибывает глава государства. Президент тоже участвует в эстафете, которая начнется ближе к полудню. Небольшая разминка, чтобы почувствовать трассу, и общение со своими напарниками по команде.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

На старт вместе с Президентом в составе команды Национального олимпийского комитета выйдут конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк и олимпийская чемпионка Надежда Скардина. Но, несмотря на опыт и титулы, спортсмены волнуются.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Для Надежды Скардино это и вовсе особенный день. Много лет назад, когда спортсменка впервые приехала в Минск, попала на похожий спортивный праздник. Уже тогда поняла: старт в Беларуси будет удачным.

«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка:
Да, у меня эмоции, я наверное волнуюсь, как на Олимпиаде.

Ольга Коршун, СТВ:
Медаль будет?

Надежда Скардино:
Я буду стараться, как никогда.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Гонки проходят в два этапа. Первыми три комплекта медалей разыграют студенты вузов и любители. Трасса гонки проходит по проспекту Победителей. Ее длина – 2,8 километров.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

В эстафете участвует младший сын Президента Николай Лукашенко. Команды бегут на лыжероллерах и роликовых коньках. Согласно этикету, девушки вперед.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Как показала дистанция, не все участники способны на рекорды, но в этих соревнованиях, наверное, важнее преодолеть себя. Хотя спортивные принципы никто не отменял. Бронзовые и серебряные медали у команд Академии управления и БГПУ имени Танка. Золото – у студентов самого спортивного вуза страны.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Бронза для Светланы Сахоненко дополнит коллекцию. На Паралимпийских играх в Южной Корее дважды завоевала золото в биатлоне. Свою сегодняшнюю медаль посвящает имениннику.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Светлана Сахоненко, чемпионка Паралимпийских игр:
Городу, это его праздник и соответственно, ему подарок

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Во втором этапе эстафеты участвовали 11 сборных из разных ведомств – от МЧС до Минздрава. Участники выходят на старт ровно в полдень. Первыми эстафету передает прекрасная спортивная половина.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

На трассе Марина Зуева. На роликах она преодолевает даже марафонские дистанции. Неудивительно, что спортсменка лидирует на втором этапе и выводит свой квартет в лидеры. Но гонка в разгаре.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Игнат Головотюк буквально пролетает дистанцию. Команда НОК вырывается в лидеры гонки. Спортсмен передает эстафету главе государства. Александр Лукашенко победным финишем завершает гонку для команды Национального олимпийского комитета.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Но на этом гонка не заканчивается. Идет борьба серебро и бронзу. Не обходится даже без травм и судейских замечаний. Вторыми финишировала команда Комитета госбезопасности. Но в итоге заняли третье место.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

По правилам соревнований финишируют руководители ведомств. За несоблюдение команда получила штрафные балы, а второе место заняли участники из Минспорта. Правила строгие, но от этого медали становятся еще более весомыми.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Для многих эти гонки однозначно станут новым поворотом в жизни. Даже министр спорта признается, на лыжероллерах до этого стоял всего 4 раз. До медали высшей сегодня не дотянули, но ведь главное – участие.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Главное добежать, главное поучаствовать. Не только в этой эстафете, министр спорта должен быть везде, даже представители спорта должны участвовать. Но это сложная работа. 

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Такой спортивный праздник в день города прошел впервые. Уже прощаясь с участками, Президент поблагодарил свою команду за хороший старт. А для Надежды Скардино – особые слова.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Наблюдать за гонкой – отдельное удовольствие. Сегодня поболеть за участников пришли как уже опытные фанаты, так и юные любители спорта. А для некоторых и вовсе эти гонки могут стать началом большого спортивного пути.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Ольга Коршун, СТВ:
Проспект Победителей сегодня одна большая спортивная площадка. В этом забеге участвует все желающие, независимо от возраста. Самому маленьком участнику всего 6 лет. Здесь действует главное спортивный принцип – участие.

Кому посвятила победу Сахоненко и как бежал Николай Лукашенко? Подробности с массовой эстафеты на лыжероллерах

Роллерзабег собрал участников из разных стран, в том числе из Франции, Нидерландов, России и Украины. Это и профессиональные спортсмены, и любители. Каждый выбрал дистанцию по силам: от 3 до 16 кругов. Для тех, кто на пьедестал не претендует, организовали отдельный старт в карнавальных костюмах. Каждый смог найти спортивное занятие по душе, по силам и по фантазии.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Программа празднования насыщена спортивными мероприятиями. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный...
 
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