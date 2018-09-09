|
В Вилейке временно закроют железнодорожный переезд по улице Лавриновича
Новости Беларуси. С 12 по 14 сентября там будут проводить ремонтные работы: очистят железнодорожные пути и заменят асфальтовое покрытие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Движение перекроют только для автотранспорта, поезда будут следовать без ограничений. Объехать участок можно будет через центральный переезд возле железнодорожного вокзала. Поэтому водителям и пешеходам следует заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 12 по 14 сентября там будут проводить ремонтные работы: очистят железнодорожные пути и заменят асфальтовое покрытие, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)