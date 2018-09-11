Правовой прием граждан проведет А.М.Петручик

27 сентября 2018 года с 11.40 до 13.40 в Пинском колледже УО «БрГУ имени А.С.Пушкина», по адресу: г.Пинск ул.Центральная, 5 состоится правовой прием граждан главным правовым инспектором труда обкома профсоюза работников образования и науки Петручиком Анатолием Михайловичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Предварительная запись по телефону (80165) 31-73-20.