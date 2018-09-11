ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 150 белорусских предприятий примет участие в выставке в Ташкенте

12.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Более 150 белорусских предприятий примет участие в масштабной выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет 14-19 сентября в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Посетителям продемонстрируют ряд тематических экспозиций. Крупные промышленные предприятия Беларуси покажут образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, инновационные электробусы, горные комбайны, разработки для оборонного комплекса. На выставке будут представлены карьерные самосвалы «БелАЗ», инновационные модели тракторов BELARUS от МТЗ, зерноуборочные комбайны, техника для уборки хлопка и комплексы для заготовки кормов в экстремальных условиях от «Гомсельмаша». Косилки для скашивания естественных и сеяных трав, пресс-подборщики для валков сена и соломы, а также кормораздатчики с электронной системой контроля количества загружаемых смесей предложит «Бобруйскагромаш». «Амкодор» презентует модели универсальных погрузчиков, а МАЗ — автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, самосвальный автопоезд для перевозки сыпучих грузов и пассажирский низкопольный автобус. Электробус модели Е433 Vitovt Max Electro, объединяющий в себе преимущества троллейбуса и автобуса, продемонстрирует «Белкоммунмаш». Инновационный транспорт бесшумен, способен преодолевать без подзарядки до 15 км, оснащен системами видеонаблюдения, GPS-навигации и климат-контроля.

Экспозиция представит широкий ассортимент комплектующих, деталей и технологического оборудования для различных отраслей промышленности. «Могилевлифтмаш» продемонстрирует кабину пассажирского лифта улучшенной отделки грузоподъемностью 400 т. Также будут представлены микропроцессорные станции управления пассажирскими лифтами. Белорусские производители готовы предложить узбекским потребителям и современную бытовую технику для дома и офиса.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 150 белорусских предприятий примет участие в масштабной выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет 14-19 сентября в Ташкенте (Узбекистан),...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любопытство берет больше». Александр Петров рассказал, страшно ли играть Гоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика