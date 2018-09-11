Более 150 белорусских предприятий примет участие в выставке в Ташкенте

Более 150 белорусских предприятий примет участие в масштабной выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет 14-19 сентября в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Посетителям продемонстрируют ряд тематических экспозиций. Крупные промышленные предприятия Беларуси покажут образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, инновационные электробусы, горные комбайны, разработки для оборонного комплекса. На выставке будут представлены карьерные самосвалы «БелАЗ», инновационные модели тракторов BELARUS от МТЗ, зерноуборочные комбайны, техника для уборки хлопка и комплексы для заготовки кормов в экстремальных условиях от «Гомсельмаша». Косилки для скашивания естественных и сеяных трав, пресс-подборщики для валков сена и соломы, а также кормораздатчики с электронной системой контроля количества загружаемых смесей предложит «Бобруйскагромаш». «Амкодор» презентует модели универсальных погрузчиков, а МАЗ — автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, самосвальный автопоезд для перевозки сыпучих грузов и пассажирский низкопольный автобус. Электробус модели Е433 Vitovt Max Electro, объединяющий в себе преимущества троллейбуса и автобуса, продемонстрирует «Белкоммунмаш». Инновационный транспорт бесшумен, способен преодолевать без подзарядки до 15 км, оснащен системами видеонаблюдения, GPS-навигации и климат-контроля.

Экспозиция представит широкий ассортимент комплектующих, деталей и технологического оборудования для различных отраслей промышленности. «Могилевлифтмаш» продемонстрирует кабину пассажирского лифта улучшенной отделки грузоподъемностью 400 т. Также будут представлены микропроцессорные станции управления пассажирскими лифтами. Белорусские производители готовы предложить узбекским потребителям и современную бытовую технику для дома и офиса.