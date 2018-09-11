Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Ташкенте глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане технике. На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.