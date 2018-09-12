Внеочередное заседание Священного Синода Русской православной церкви назначено на 14 сентября

Внеочередное заседание Священного Синода Русской православной церкви состоится в пятницу в Москве, сообщает официальный сайт РПЦ.

Заседание состоится в Свято-Даниловом монастыре под председательством патриарха Кирилла.

Темой внеочередной синодальной сессии, как ожидается, станет "украинский вопрос".

Как сообщалось, в минувшую пятницу Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозил разрывом отношений с Константинополем.

Секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук заявил корреспонденту "Интерфакс-Религия" в четверг, что "своими действиями Константинопольский патриархат выводит себя за рамки канонического поля, поэтому едва ли может рассчитывать на то, что что-то будет сдерживать Русскую церковь в ее ответных действиях".