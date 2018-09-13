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СМИ дали противоречивые данные о новых следах от сверла в обшивке "Союза"

14.09.2018 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источники ТАСС рассказали об обнаружении новых следов работы сверлом на противометеоритной защите, покрывающей пристыкованный к МКС космический корабль «Союз» снаружи. Собеседник РИА «Новости» эту информацию опроверг, пишет РБК.


Источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС о том, что специалисты нашли новые «дыры» в обшивке корабля. «Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», — рассказал он.

Источник отметил, что, прежде чем заделать ранее обнаруженные повреждения, космонавты сделали фото- и видеокадры отверстия с помощью эндоскопа. По его словам, во время анализа этих снимков были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой.

«Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — пояснил он.

Другой источник ТАСС в ракетно-космической отрасли заявил, что установка негерметичной противометеоритной защиты происходит на предпоследнем этапе сборки космического корабля, после чего проводится окончательная сборка. По его словам, когда «Союз» привезли в цех окончательной сборки, он был детально обследован и сфотографирован. Источник подчеркнул, что на тот момент никакого отверстия и следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было. «Корабль просверлили позже, полностью собранным», — заключил он.

В свою очередь источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли заявил, что космонавты не нашли новых следов сверления в корпусе «Союз МС-09». «Никаких новых следов от сверла» ни на МКС, ни в пристыкованном к ней «Союзе» нет, сказал он.

При этом источник отметил, что в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа выяснилось, что отверстие от сверла не сквозное, а прошло лишь алюминиевый корпус бытового отсека толщиной 2 мм и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, которая находится на расстоянии 1,5 см от него. «Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы», — подытожил он.

Отверстие на борту «Союза МС-09», пристыкованного к Международной космической станции, космонавты обнаружили 30 августа, после появления сообщения о медленном падении давления на МКС. В тот же день дырка была залита герметиком.​

 
 
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Источники ТАСС рассказали об обнаружении новых следов работы сверлом на противометеоритной защите.
 
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