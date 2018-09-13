|
ИМНС проведет семинар-совещание
14.09.2018 — Разное | Лоевский край
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району 19 сентября в здании КЖУП «Лоевский райжилхомхоз» (актовый зал) по адресу: г. Лоев, ул. Батова, 58, проводит семинар-совещание по вопросам налогообложения организаций, начало в 12.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району 19 сентября в здании КЖУП «Лоевский райжилхомхоз» (актовый зал) по адресу: г....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)