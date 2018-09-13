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На последних торгах недели белорусский рубль «показал зубы»

14.09.2018 15:55 — Разное | БДГ  
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу 14 сентября белорусский рубль одолел все три валюты корзины, уменьшив ее цену на 0,3%.

Курс доллара подешевел сегодня  на 0,0141 рубля до 2,1387 BYN за доллар, накануне он стал дешевле на 0,0153 рубля.  Курс евро также сегодня подешевел, он упал на 0,0119 рубля до 2,5009 BYN за евро.

Курс российского рубля в пятницу вырос на 0,0242 рубля до 3,1371 BYN/100 российских рублей. В РФ на торгах Московской биржи рубль также отыгрывает потерянные ранее позиции: доллар и евро в России сегодня подешевели довольно значительно.

Напомним, что эксперты отмечают уязвимость белорусского рубля, связанного с его плотной привязкой к российскому: существует ряд факторов, способных еще сильнее ослабить белорусский рубль.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу 14 сентября белорусский рубль одолел все три валюты корзины, уменьшив ее цену на 0,3%.
 
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