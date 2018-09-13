Неделя дополнительного образования в Городке

Новый учебный год ГУДО «Городокский районный центр детей и молодежи» начал проведением мероприятий в рамках республиканской недели учреждений допобразования детей и молодежи с 3 по 8 сентября.

Прошло шесть масштабных мероприятий, в которых приняли участие около 600 обучающихся в учреждениях образования города.



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