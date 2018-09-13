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Без них не прожить. От каких продуктов нельзя отказываться?
14.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
В погоне за идеальной фигурой женщины часто садятся на диету и полностью исключают из рациона те или иные продукты. А ведь эти ограничения могут нанести непоправимый вред здоровью. Так, от каких продуктов нельзя отказываться ни при каких условиях.
Яйца
Не зря яйца так любят спортсмены и фитнес-блогеры! Диетологи заверяют – это один из самых питательных и полноценных продуктов в рационе человека. В одном яйце множество полезных веществ: 5-6 граммов высококачественного белка с аминокислотами, витамины A, B2, B5, B12, железо, фосфор, селен. А лютеин и зеаксантин предотвращают развитие глазных заболеваний.
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В погоне за идеальной фигурой женщины часто садятся на диету и полностью исключают из рациона те или иные продукты. А ведь эти ограничения могут нанести...
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