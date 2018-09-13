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Друзья Дмитрия Полиенко рассказали, как на него давят за месяц до освобождения

14.09.2018 20:58 — Разное | Партизан  
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Политзаключенный должен выйти на свободу 24 октября.

24 октября на свободу должен выйти политзаключенный Дмитрий Полиенко, передает «Белсат».

На 25 сентября было запланирована встреча заключенного с отцом. 13 сентября администрация колонии провела досмотр личных вещей Полиенко, после чего свидание с отцом отменили, сообщила Марина Носенко, подруга Полиенко.

«Забрали все письма, открытки и ручки, письма, которые он хотел выслать на днях сам. На основании того, что эти вещи «не соответствуют списку», ему отменили свидание с отцом», – написала Носенко.

Таким образом, заключенный не сможет получить передачу, которую его друзья и родные собрали, чтобы передать через отца.


«За месяц до освобождения… пытаются максимально давить на заключенного в рамках «дозволенного», пока есть возможность», – добавляет Носенко.

В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного заезда «Критическая масса», который прошел в Минске. По информации милиции, Полиенко «сцепился с сотрудником и порвал ему форменную одежду». Отец активиста рассказал, что его сын вступился за друга, в отношении которого милиционер применил физическую силу.

В прошлом году Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию. Международная правозащитная организация «Amnesty International» признала Полиенко узником совести.

 
Теги: Минск
 
 
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