|
Друзья Дмитрия Полиенко рассказали, как на него давят за месяц до освобождения
Политзаключенный должен выйти на свободу 24 октября.
24 октября на свободу должен выйти политзаключенный Дмитрий Полиенко, передает
На 25 сентября было запланирована встреча заключенного с отцом. 13 сентября администрация колонии провела досмотр личных вещей Полиенко, после чего свидание с отцом отменили, сообщила Марина Носенко, подруга Полиенко.
«Забрали все письма, открытки и ручки, письма, которые он хотел выслать на днях сам. На основании того, что эти вещи «не соответствуют списку», ему отменили свидание с отцом», – написала Носенко.
Таким образом, заключенный не сможет получить передачу, которую его друзья и родные собрали, чтобы передать через отца.
«За месяц до освобождения… пытаются максимально давить на заключенного в рамках «дозволенного», пока есть возможность», – добавляет Носенко.
В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного заезда «Критическая масса», который прошел в Минске. По информации милиции, Полиенко «сцепился с сотрудником и порвал ему форменную одежду». Отец активиста рассказал, что его сын вступился за друга, в отношении которого милиционер применил физическую силу.
В прошлом году Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию. Международная правозащитная организация «Amnesty International» признала Полиенко узником совести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политзаключенный должен выйти на свободу 24 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)