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Минчанин обокрал фонтан у Оперного театра и сдал украденное как вторсырье

14.09.2018 22:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фонтан у Оперного тетра пострадал от вора. Предприятие, обслуживающее гейзер, недосчиталось 8-ми дорогостоящих деталей (так называемых распылителей), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанин обокрал фонтан у Оперного театра и сдал украденное как вторсырье

Ущерб по предварительным оценкам превысил 2000 рублей. Подозреваемый задержан милицией. Им оказался 46-летний неоднократно судимый минчанин. Украденные детали он уже успел сдать в пункт заготовки вторсырья.

 
 
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Новости Беларуси. Фонтан у Оперного тетра пострадал от вора. Предприятие, обслуживающее гейзер, недосчиталось 8-ми дорогостоящих деталей (так называемых...
 
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