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Белорусы уже 13 месяцев подряд снимают деньги с валютных вкладов, а рублевые — пополняют

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте — падают. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за август.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58869.php

Белорусы уже 13 месяцев подряд снимают деньги с валютных вкладов, а рублевые — пополняют

Александра Квиткевич, TUT.BY

За июль рублевые вклады увеличились на 74,8 миллиона рублей (за июль — на 66,1 миллиона рублей, за июнь — на 81,5 миллиона рублей, за май — на 45 миллионов рублей, за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало августа рублевые вклады составили 3 миллиарда 893,9 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

 
 
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Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте — падают. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному...
 
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