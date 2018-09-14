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Белорусы уже 13 месяцев подряд снимают деньги с валютных вкладов, а рублевые — пополняют
15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте — падают. Об этом
Александра Квиткевич, TUT.BY
За июль рублевые вклады увеличились на 74,8 миллиона рублей (
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Вклады в рублях белорусов уже на протяжении 13 месяцев номинально растут, а в валюте — падают. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному...
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