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Во Львове повредили белорусский автомобиль с «георгиевской лентой»
15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Во Львове пробили колесо, поцарапали кузов и сломали зеркало заднего вида в автомобиле с белорусскими номерами, на котором висела «георгиевская лента»,
Автомобиль з запрещённой в Украине символикой был припаркован недалеко от отделения полиции и областного управления СБУ.
Активисты не стали дожидаться приезда полиции, а решили самостоятельно сорвать «георгиевскую ленту» и повредить автомобиль.
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Во Львове пробили колесо, поцарапали кузов и сломали зеркало заднего вида в автомобиле с белорусскими номерами, на котором висела «георгиевская лента», сообщает...
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