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Во Львове повредили белорусский автомобиль с «георгиевской лентой»

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Во Львове пробили колесо, поцарапали кузов и сломали зеркало заднего вида в автомобиле с белорусскими номерами, на котором висела «георгиевская лента», сообщает городская фейсбук-группа Varta1.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58867.php

Во Львове повредили белорусский автомобиль с «георгиевской лентой»

Автомобиль з запрещённой в Украине символикой был припаркован недалеко от отделения полиции и областного управления СБУ.

Активисты не стали дожидаться приезда полиции, а решили самостоятельно сорвать «георгиевскую ленту» и повредить автомобиль.

 
 
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Во Львове пробили колесо, поцарапали кузов и сломали зеркало заднего вида в автомобиле с белорусскими номерами, на котором висела «георгиевская лента», сообщает...
 
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