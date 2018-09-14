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Сколько гаджетов Xiaomi можно купить вместо одного нового iPhone
12 сентября Apple
В соответствии с названиями представленных iPhone, наборы с устройствами Xiaomi называются XR Suite, XS Suite и XS Max set.
«Бюджетный» iPhone Xr (64 ГБ) в Китае оценили в 947 долларов. За эту сумму Xiaomi предлагает набор из смартфона Mi 8 SE (6/128 ГБ), фитнес-трекера Mi Band 3, ноутбука Mi Notebook Air 12.5 (4/256 ГБ) и наушников Mi Bluetooth Headset Mini.
Китайская цена iPhone Xs в начальной версии — 1268 долларов. Набор с похожим названием и такой же ценой от Xiaomi включает смартфон Mi Mix 2S (8/256 ГБ), Mi Band 3, лэптопа Mi Notebook Air 13.3 и гарнитуры Mi Bluetooth Headset Mini.
Увеличенный iPhone Xs Max в Китае продается по цене от 1398 долларов. Предложение Xiaomi с такой же ценой включает топовый смартфон Mi 8 (6/128 ГБ), ноутбук Mi Notebook Pro, фитнес-браслет Mi Band 3 и наушники Mi Bluetooth Collar Headset.
Пока подобные наборы доступны для покупки только в Китае.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:
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Xiaomi представила в Китае специальные наборы собственных гаджетов с ценами, аналогичными новым iPhone.
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