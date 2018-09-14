Сколько гаджетов Xiaomi можно купить вместо одного нового iPhone

12 сентября Apple представила трио новых iPhone. Вскоре после этого компания Xiaomi запустила акцию, в которой предлагает наборы своих гаджетов по цене одного из анонсированных Apple девайсов.

В соответствии с названиями представленных iPhone, наборы с устройствами Xiaomi называются XR Suite, XS Suite и XS Max set.





«Бюджетный» iPhone Xr (64 ГБ) в Китае оценили в 947 долларов. За эту сумму Xiaomi предлагает набор из смартфона Mi 8 SE (6/128 ГБ), фитнес-трекера Mi Band 3, ноутбука Mi Notebook Air 12.5 (4/256 ГБ) и наушников Mi Bluetooth Headset Mini.

Китайская цена iPhone Xs в начальной версии — 1268 долларов. Набор с похожим названием и такой же ценой от Xiaomi включает смартфон Mi Mix 2S (8/256 ГБ), Mi Band 3, лэптопа Mi Notebook Air 13.3 и гарнитуры Mi Bluetooth Headset Mini.

Увеличенный iPhone Xs Max в Китае продается по цене от 1398 долларов. Предложение Xiaomi с такой же ценой включает топовый смартфон Mi 8 (6/128 ГБ), ноутбук Mi Notebook Pro, фитнес-браслет Mi Band 3 и наушники Mi Bluetooth Collar Headset.

Пока подобные наборы доступны для покупки только в Китае.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi: