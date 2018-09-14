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Ташкент и Минск подписали договор о сотрудничестве на 2019-2023 годы

15.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Узбекистан и Беларусь в четверг, 13 сентября по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Александра Лукашенко подписали договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы, сообщает РИА «Новости».

Документ подписали вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов и министр иностранных дел Беларусии Владимир Макей. В администрации президента Узбекистана пояснили агентству, что документом, в частности, предусмотрена реализация мер по увеличению и диверсификации двусторонней торговли, а также активизации производственной кооперации между двумя странами.

По данным узбекской стороны, в январе-июне 2018 года товарооборот между двумя странами вырос почти в 4 раза до 208 миллионов долларов, из которых экспорт Узбекистана составил 19 миллионов долларов, поставки белорусских товаров и услуг – 189 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что компании Узбекистана и Беларуси в ходе узбекско-белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества в Ташкенте подписали контракты и соглашения на сумму свыше 200 миллионов долларов.

Мероприятия прошли 12 сентября в Ташкенте в рамках официального визита в Узбекистан Лукашенко. 



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Документом, в частности, предусмотрена реализация мер по увеличению и диверсификации двусторонней торговли.
 
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