Кенийский легкоатлет Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне

Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге стал автором нового рекорда мира в марафонском беге.

Высшее достижение он установил на традиционном Берлинском марафоне, пробежав дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 1 минуту и 39 секунд.

Э.Кипчоге улучшил предыдущий рекорд, который был установлен также в Берлине в 2014 году его соотечественником Деннисом Киммето, более чем на минуту. Предыдущие четыре рекорда мира также были установлены (разными спортсменами) на Берлинском марафоне.

Берлинский марафон проводится с 1974 года, первым его победителем среди мужчин стал немец Гюнтер Халлас (время - 2 часа 44 минуты 53 секунды), среди женщин - его соотечественница Ютта фон Хаазе (3 часа 22 минуты 1 секунда). Советские и российские спортсмены этот марафон не выигрывали.

В прошлом году марафонский забег в Берлине выиграл все тот же Э.Кипчоге среди мужчин и кенийка Глэйдис Чероно - среди женщин.

Э.Кипчоге считается одним из лучших марафонцев в истории. Он имеет титул олимпийского чемпиона на данной дистанции. Спортсмен также выиграл Лондонский марафон в этом году.