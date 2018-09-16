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Белорусско-кубинские отношения обсудили в Минске

17.09.2018 21:29 — Разное | Интерфакс  
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Дипломаты Беларуси и Кубы обсудили взаимоотношения между странами, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"17 сентября 2018 г. в г.Минске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко с заместителем министра иностранных дел Кубы Аной Тереситой Гонсалес Фрагой", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-кубинского сотрудничества, включая взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах, а также в рамках международных организаций. Рассмотрены также вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях и взаимодействия внешнеполитических ведомств Беларуси и Кубы.

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломаты Беларуси и Кубы обсудили взаимоотношения между странами, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. "17 сентября 2018 г. в г.Минске состоялась встреча...
 
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