АБФФ грозят санкции со стороны УЕФА за поведение болельщиков

Белорусская федерация футбола по следам инцидентов во время сентябрьских матчей Лиги наций УЕФА выступила с обращением к активным болельщикам.

Уважаемые болельщики!

Благодарим вас за поддержку национальной команды на матчах Лиги наций УЕФА против команд Сан-Марино и Молдовы . Во многом за счет активной помощи трибун, неравнодушных к «белакрылым», наши ребята смогли позитивно стартовать в новом международном турнире и набрать очки, столь нужные для борьбы за выход в финальную часть Евро-2020.

В то же время вынуждены с огорчением констатировать: 8 сентября на стадионе «Динамо» на секторе «В12» активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка и использовались пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры «националки» в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции.

Друзья, мы хотели бы еще раз подчеркнуть и напомнить: использование пиротехники и политизация спортивных соревнований при помощи провокационных или оскорбительных речевок запрещены УЕФА. Фиксация подобных противоправных действий влечет за собой наложение дисциплинарных санкций на Ассоциацию «Белорусская федерация футбола». Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-то подобного белорусский футбол. Нынче же — в свете полученных от УЕФА замечаний — вынуждены еще раз обратиться к болельщикам.

Друзья! 12 и 15 октября сборной Беларуси на стадионе «Динамо» предстоят важные домашние матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. С учетом произошедших инцидентов повторные записи в отчетах делегатов могут привести к более жестким санкциям со стороны УЕФА. Мы призываем отказаться от использования речевок политического толка, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами. Пожалуйста, направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло — и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать в ходе матчей атмосферу тепла и дружбы.

С уважением,

Ассоциация «Белорусская федерация футбола».