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АБФФ грозят санкции со стороны УЕФА за поведение болельщиков

18.09.2018 11:07 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация футбола по следам инцидентов во время сентябрьских матчей Лиги наций УЕФА выступила с обращением к активным болельщикам.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уважаемые болельщики!

Благодарим вас за поддержку национальной команды на матчах Лиги наций УЕФА против команд Сан-Марино и Молдовы. Во многом за счет активной помощи трибун, неравнодушных к «белакрылым», наши ребята смогли позитивно стартовать в новом международном турнире и набрать очки, столь нужные для борьбы за выход в финальную часть Евро-2020.

В то же время вынуждены с огорчением констатировать: 8 сентября на стадионе «Динамо» на секторе «В12» активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка и использовались пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры «националки» в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции.

Друзья, мы хотели бы еще раз подчеркнуть и напомнить: использование пиротехники и политизация спортивных соревнований при помощи провокационных или оскорбительных речевок запрещены УЕФА. Фиксация подобных противоправных действий влечет за собой наложение дисциплинарных санкций на Ассоциацию «Белорусская федерация футбола». Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-то подобного белорусский футбол. Нынче же — в свете полученных от УЕФА замечаний — вынуждены еще раз обратиться к болельщикам.

Друзья! 12 и 15 октября сборной Беларуси на стадионе «Динамо» предстоят важные домашние матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. С учетом произошедших инцидентов повторные записи в отчетах делегатов могут привести к более жестким санкциям со стороны УЕФА. Мы призываем отказаться от использования речевок политического толка, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами. Пожалуйста, направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло — и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать в ходе матчей атмосферу тепла и дружбы.

С уважением,

Ассоциация «Белорусская федерация футбола».

Напомним, что во время матча сборной Беларуси против Сан-Марино сектор фанатов некоторое время скандировал кричалку «Хто не скача, той маскаль!», а ближе к концу матча болельщики зажгли пиротехнику.

Также пиротехника использовалась белорусскими болельщиками на матче сборной в Кишиневе.

 
 
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Белорусская федерация футбола по следам инцидентов во время сентябрьских матчей Лиги наций УЕФА выступила с обращением к активным болельщикам.
 
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