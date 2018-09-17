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Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые напали на пенсионерку в ее доме. Женщина не дожила до суда

18.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В суде Ветковского района вынесли приговор по факту разбойного нападения на пенсионерку, проживавшую в деревне Светиловичи. На скамье подсудимых оказались четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Пожилая сельчанка до рассмотрения дела в суде не дожила. Сторону потерпевшей представляла двоюродная сестра.

Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые напали на пенсионерку в ее доме. Женщина не дожила до суда
Кроме совершения разбойного нападения подсудимым инкриминировалось оставление жертвы в опасности. Связанная престарелая женщина провела в доме при температуре 7 градусов тепла ночь, пока её не нашла соседка.

Напомним, в начале ноября прошлого года злоумышленники приехали в д. Светиловичи Ветковского района на иномарке, которую приобрели накануне. Проникли в дом местной жительницы, избили её, угрожая дальнейшей расправой, забрали все деньги. Добыча оказалась небольшой, всего 500 рублей. После этого нападавшие связали жертву скотчем и попытались скрыться. Иномарку бросили в лесу, чтобы замести следы. После чего на другом автомобиле уехали, вначале в Гомель, а потом за пределы Республики Беларусь.

Оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома в тесном взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз задержали группу, которая подозревалась в совершении разбойного нападения на пожилую сельчанку. Разбойники четко спланировали и продумали весь план преступления, но все же попались в руки стражей правопорядка.

Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые напали на пенсионерку в ее доме. Женщина не дожила до суда
В это время во всю работали оперативники, эксперты и следователи. Необходимо было установить личности всех причастных к данному преступлению. Картину происшествия собирали по крупицам, проводя оперативно-розыскные мероприятия и экспертные исследования. Сотрудники уголовного розыска очертили круг возможных подозреваемых. Эксперты провели свыше 10 экспертных исследований, в результате которых кольцо сузилось до трех человек. Позже выяснилось, что преступная группа состояла из четырех человек. В неё вошли трое россиян и один белорус. Правоохранители при поддержке бойцов ОМОНа взяли их, как только они приехали в нашу страну.


Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые напали на пенсионерку в ее доме. Женщина не дожила до суда

Приговором суда двое граждан Российской Федерации признаны виновными в угрозе применения насилия опасного для жизни или здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом — разбое, совершенном группой лиц с проникновением в жилище. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Что касается гражданки Российской Федерации и гражданина Республики Беларусь, то они признаны виновными в пособничестве в открытом похищении имущества — грабеже, соединенном с насилием, неопасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенном группой лиц с проникновением в жилище, и приговорены к двум и двум с половиной годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.


Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые напали на пенсионерку в ее доме. Женщина не дожила до суда

Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

 
Теги: Гомель
 
 
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В суде Ветковского района вынесли приговор по факту разбойного нападения на пенсионерку, проживавшую в деревне Светиловичи. На скамье подсудимых оказались...
 
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