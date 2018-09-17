Еще одна страна легализовала марихуану

передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC News. КакOxu.Az, об этом сообщает BBC News.

Судьи единогласно решили, что совершеннолетние граждане страны могут принимать наркотик вне общественных мест. Кроме того, в ЮАР разрешили выращивать и хранить каннабис для личного пользования.





Прецедентом для подобного решения стало дело против троих африканцев, осужденных за употребление марихуаны. По их словам, существовавший запрет «несправедливо вторгался в их личную жизнь».





Употребление марихуаны в общественных местах, а также ее продажа и производство с целью распространения остаются вне закона.





Совет по развитию каннабиса в Южной Африке (CDCSA) одобрил решение суда и призвал правительство амнистировать ранее осужденных за хранение психоактивного вещества. Организация занимается защитой прав потребителей и развитием индустриального использования конопли.









Джереми Экшн, глава южноафриканской Dagga Party (политическая партия, выступающая за легализацию марихуаны; словом dagga в ЮАР называют каннабис), заявил, что суду стоило пойти дальше и легализовать ее употребление в общественных местах.



