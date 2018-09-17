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Еще одна страна легализовала марихуану
Верховный суд Южно-Африканской Республики легализовал употребление марихуаны.
Как
Судьи единогласно решили, что совершеннолетние граждане страны могут принимать наркотик вне общественных мест. Кроме того, в ЮАР разрешили выращивать и хранить каннабис для личного пользования.
Прецедентом для подобного решения стало дело против троих африканцев, осужденных за употребление марихуаны. По их словам, существовавший запрет «несправедливо вторгался в их личную жизнь».
Употребление марихуаны в общественных местах, а также ее продажа и производство с целью распространения остаются вне закона.
Совет по развитию каннабиса в Южной Африке (CDCSA) одобрил решение суда и призвал правительство амнистировать ранее осужденных за хранение психоактивного вещества. Организация занимается защитой прав потребителей и развитием индустриального использования конопли.
Джереми Экшн, глава южноафриканской Dagga Party (политическая партия, выступающая за легализацию марихуаны; словом dagga в ЮАР называют каннабис), заявил, что суду стоило пойти дальше и легализовать ее употребление в общественных местах.
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Верховный суд Южно-Африканской Республики легализовал употребление марихуаны.
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