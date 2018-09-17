Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели первое в сезоне поражение в SEHA-лиге

Гандболисты БГК имени Мешкова после трех побед подряд потерпели первое поражение в новом сезоне SEHA-лиги.



Фото: bgk-meshkova.com

18 сентября на паркете брестского ДС «Виктория» БГК с разницей в 4 мяча уступил словацкому «Татрану». После первого тайма счет был равным.

БГК им. Мешкова (Брест) — «Татран» (Прешов, Словакия) — 28:32 (16:16).

БГК им. Мешкова: Мацкевич, Корсак; Ященко, Шкуринский (4), Бочко, Потеко (4), Ивич (5), Баранов (2), Разгор (2), Обранович (1), Дорофеев, Сельвесюк (1), Джукич (4), Джорджич (3), Куран, Томашук.

«Татран»: Цвиткович, Чуприна; Рабек (1), Хрстка (5), Лапайне (5), Речичар, Урбан (2), Чип (5), Вучко (2), Страновски (3), Буторац (7), Царапкин, Афону Гатин, Бабич (2).

С 9 очками после 4 матчей БГК делит 1−3-е места в турнирной таблице SEHA-лиги с македонским «Вардаром» (9 очков, 3 игры) и хорватским «Нексе» (9 баллов, 3 поединка).

Вечером 18 сентября «Вардар» примет гандболистов румынского клуба «Стяуа».

«Нексе» 19 сентября дома сразится с сербским «Железничаром».

БГК имени Мешкова в 5-м туре SEHA-лиги сыграет в гостях у «Стяуа».