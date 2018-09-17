Лукашенко провел кадровые перестановки и ждет экономического рывка

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки. Помощником главы государства по Витебской области назначен Виталий Вовк. Ранее он занимал должность министра промышленности. Сейчас Вовк, некогда еще и директор успешного завода, будет держать ответ уже за промышленность всего региона.

«После назначения ты должен проводить там линию президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого. Мне просто жалко Вовка, как руководителя предприятия, ведь хороший был завод», – сказал Лукашенко.

«Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Будем считать, что все твои косяки и недостатки объективны», – отметил президент.

Сегодня же президент назначил зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси, двух послов и трех председателей райисполкомов. От руководителей на местах Лукашенко ждет экономического рывка. Он потребовал развивать промышленность средних городов, фермерские хозяйства и пересмотреть подходы к сельскому хозяйству в Витебской области.