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Депутаты Канопацкая и Анисим направили в министерства законопроект о защите бело-красно-белого флага
Депутаты Палаты представителей Анна Канопацкая и Елена Анисим, а также сопредседатель БХД Ольга Ковалькова направили в Минюст и МВД законопроект «Об использовании и охране первого государственного флага Республики Беларусь», сообщает
Об этом Ольга Ковалькова сообщила на своей странице в «Facebook».
Законопроект направили в министерства, чтобы позже внести его на сессию Палаты представителей (процедура внесения проекта на сессию требует, чтобы авторы спросили, что думают о тексте компетентные государственные органы). К тексту присоединили и подписи граждан, поддержавших инициативу.
«Данный Закон регулирует правовые основы использования, популяризации и охраны бело-красно-белого флага, который является первым государственным флагом Республики Беларусь и имеет особое историческое и духовно-нравственное значение для нашей страны», – написала сопредседатель Белорусской христианской демократии.
Ранее, 12 сентября, законопроект направили в Министерство культуры.
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Депутаты Канопацкая и Анисим направили в министерства законопроект о защите бело-красно-белого флага
Депутаты Палаты представителей Анна Канопацкая и Елена Анисим, а также сопредседатель БХД Ольга Ковалькова направили в Минюст и МВД законопроект «Об...
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