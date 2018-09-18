Депутаты Канопацкая и Анисим направили в министерства законопроект о защите бело-красно-белого флага









Об этом Ольга Ковалькова сообщила на своей странице в «Facebook».





Законопроект направили в министерства, чтобы позже внести его на сессию Палаты представителей (процедура внесения проекта на сессию требует, чтобы авторы спросили, что думают о тексте компетентные государственные органы). К тексту присоединили и подписи граждан, поддержавших инициативу.





«Данный Закон регулирует правовые основы использования, популяризации и охраны бело-красно-белого флага, который является первым государственным флагом Республики Беларусь и имеет особое историческое и духовно-нравственное значение для нашей страны», – написала сопредседатель Белорусской христианской демократии.





Ранее, 12 сентября, законопроект направили в Министерство культуры.



