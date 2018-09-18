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"Люди приветливые, но подростки много пьют". Немец о своих 156 полумарафонах. Последний - в Минске

19.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Йенс Стапельфельдт живет во Франкфурте-на-Майне. Он трудится в авиакомпании Lufthansa и работает в местном бюро с 9.00 до 18.00. А еще он очень любит бег, поэтому в свои 48 лет Йенс пробежал полумарафон уже 156 (!) раз. О впечатлениях от минской дистанции он рассказал TUT.BY.


В Чикаго

Все началось в 1987 году в Гамбурге. Обычно спортсмены или любители начинают с малых расстояний, а потом переходят на более длинные. А вот 17-летний Йенс за компанию с братом стартовал с марафонской дистанции (42 км 195 м). С тех пор бег стал его любимым хобби.

— В целом я бегаю, потому что люблю это. Я всегда был спортивным парнем, в школе бег давался мне легче других, — вспоминает немец. — Конечно, я тренируюсь, но не прилагаю сверхусилий, чтобы пробегать длинные дистанции. Для меня это просто несложно.

По словам Йенса, у него нет четкого плана тренировок.

— Я бегаю, когда у меня есть желание. Обычно это два-четыре раза в неделю, на каждые вторые выходные — полумарафон.

До 2007 года он бегал только марафоны. Его дебют в «половинчатой» дистанции случился в Берлине. Чаще всего дистанции на 21 км Йенс пробегает в Европе, но не только. С каждым годом «беговой список» пополняется новым местом: Япония, Исландия, Швейцария, Малайзия, Гамбия, Руанда, Коста-Рика, Панама, Бразилия, Канада, Молдова, Украина, Швеция…

Чтобы путешествовать по миру в таком темпе, без стабильного заработка никуда. По словам Йенса, из-за активного хобби каких-либо проблем на работе еще ни разу не возникало. Он посещает полуфарафоны на выходных и заранее планирует выезды. К примеру, он уже составил график соревнований на 2019 год, в которых собирается участвовать.

«В Гамбии в прошлом году было плюс 40. Воды на трассе почти не было»


В Руанде

По словам нашего собеседника, комфортнее всего ему бежится в Скандинавии, где организация соревнований — одна из лучших в мире.

— Там практически не к чему придраться: пункты питания и воды обустроены на трассе очень грамотно, как и сама трасса. Построение перед стартом там очень продуманное.

А вот самым сложным ему показался Baikal Ice Marathon в России, который проходил при минус 20 градусах в начале марта.

— Нужно было хорошенько утеплиться. А вот в Гамбии в прошлом году было плюс 40. Воды на трассе почти не было, а на дистанцию вышел всего 21 бегун…

Минск стал для Йенса четвертым полумарафоном в Восточной Европе после Москвы, Киева и Кишинева. В целом впечатления от белорусской столицы у немца остались превосходные. По его словам, в Минске было «очень весело».

— Ростовые медведи, танцующие группы поддержки, конфетти! А еще национальная музыка по дистанции! Я был в Минске впервые, и то, как была построена трасса, меня впечатлило — я никогда не дошел бы туда как турист и не увидел бы такого культурного разнообразия. Это напомнило мне другие полумарафоны: в Китае на трассе нас поддерживали люди в инвалидных колясках и много школьников. В Кении бегунам махали детишки, выкрикивая вслед слова поддержки.

Если говорить про организацию, то остановки с водой в Минске были продуманы не лучшим образом. Первую такую остановку я даже пропустил, потому что людей было очень много, а площадка с водой — достаточна узкая. В Москве этот момент продуман лучше. Там вообще полумарафон проводится возле Олимпийского комплекса «Лужники», где есть все: начиная от спортивной обуви и заканчивая гелями с едой.

Кроме того, в Минске в моем стартовом блоке было много медленных бегунов, приходилось их постоянно обгонять. Время для старта тоже было выбрано не лучшее — на дистанции было очень жарко.


В Сенегале

В столице Беларуси немец пробыл только два дня, но городом остался доволен.

— Люди у вас очень приветливые, только бросилось в глаза, что подростки вечером много пьют, — вспоминает Йенс. — Поездка в Беларусь получилась в итоге одной из самых бюджетных для меня. Жилье я снимал возле «Галереи Минск» — специально искал поближе к месту старта.

«Бегать в Германии уже стало мейнстримом. Не потому, что модно, а потому что полезно для здоровья»

Йенс признается, что спортивная экипировка — обувь, «беговые» футболки и трико — занимают у него уже целый шкаф.

— Я — верный фанат фирмы Adidas, поэтому все обмундирование оттуда. На соревнование беру обычно две пары кроссовок, несколько маек и белье. Я состою в объединении бегунов Adidas, поэтому футболок у меня очень много — ими снабжают бесплатно.

Мужчина признает, что бегать в Германии уже стало мейнстримом, но «не потому, что модно, а потому что полезно для здоровья».

— У нас сейчас модно вести здоровый образ жизни: не курить, питаться правильно, заниматься йогой. В ресторанах очень много предложений здоровой пищи. В Минске, кстати, я заметил, что здоровое питание можно найти не везде…

Тренироваться Йенс любит в одиночку. Причем делает это и зимой, нарезая километры по набережной Майна.


В пустыне Сахара

Бег, по словам мужчины, помогает собраться с мыслями:

— Когда я бегаю, я пребываю глубоко внутри себя. Ко мне приходят лучшие идеи, я нахожу интересные решения по вопросам, над которыми размышляю. И все это делает меня счастливым! На дистанции стараюсь все чаще бежать для себя, на время бегу редко.

Восстанавливаться после нагрузок Йенсу помогает йога и различные упражнения для спины, а вот к любителям сауны он себя не относит.

Все свои награды (а медаль за минский полумарафон стала уже 26-й в его «карьере») мужчина хранит в специальной картонной коробке. Вот — медаль из Чикаго, здесь — Дубровник, ленточка сине-желтого цвета — награда из Киева.

— Мне очень нравится получать медаль за участие в марафоне или полумарафоне. К сожалению, медали даются не везде. В Минске в этом году был очень красивый дизайн медалей — я был в восторге!

В планах Йенса на следующий год — полумарафон в Австралии и Новой Зеландии, а в марте он снова собирается в Сибирь.


На озере Байкал

— В прошлом году надевал по несколько слоев футболок и трико, придется повторить.

 
Теги: Минск
 
 
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Йенс Стапельфельдт живет во Франкфурте-на-Майне. Он трудится в авиакомпании Lufthansa и работает в местном бюро с 9.00 до 18.00. А еще он очень любит бег, поэтому в свои 48 лет...
 
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