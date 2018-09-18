Как действовать в экстремальной ситуации? Разбираем по пунктам

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Пожар — всегда экстремальная ситуация. Часто при его возникновении человеком овладевает ужас и страх. Самое главное в такой момент — совладать со своими чувствами и нервами, не растеряться и не поддаться панике.

МЧС напоминает порядок действий, если вы стали очевидцем пожара:

— обязательно вызовите службу спасения по телефону —101 или 112, сообщите при этом точный адрес, место возникновения пожара, свою фамилию;

— в первую очередь, позаботьтесь о спасении людей, которым угрожает огонь, предупредите соседей по лестничной площадке;

— если возможно, начните тушение пожара подручными средствами;

— до прибытия подразделений спасателей соберите как можно больше информации о пожаре (есть ли угроза людям, есть ли в очаге пожара взрыво-опасные предметы и вещи; выясните кратчайший путь для подъезда пожарной техники). Это поможет прибывшим спасателям правильно оценить обстановку и создаст оптимальные условия успешной ликвидации пожара. МЧС напоминает: будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности!

Несвижский РОЧС.