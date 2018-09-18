"Дом за 300 долларов, без света и интернета". "Дачная история" о счастливых людях

В наш техногенный век трудно представить себе населенный пункт, где не было бы электричества и интернета. И тем не мене такие в Беларуси есть, как есть и люди, для которых именно такие медвежьи уголки — лучшее место для жизни без всех благ цивилизации. Об освоении именно такого дачного участка в окружении озер и лесов пойдет речь в этой « Дачной истории » от нашего читателя Андрея.





Эта дача принадлежит родителям моей жены. Ее они купили в 2006 году всего за 300 долларов, а все потому, что там нет даже электричества. На момент покупки она представляла собой унылое зрелище: деревянный облезший «финский» домик на 15 сотках земли. Участок был заросшим и неопрятным, зато места вокруг очень красивые: лес, неподалеку три озера и речка. Здесь хорошая рыбалка, в изобилии грибы и ягоды.





После покупки сразу приступили к благоустройству: тесть построил туалет, небольшой сарай для хранения инвентаря, а теща занялась огородом и посадкой цветов. Позже, на участке появился летний душ, колодец, альпийские горки, свой небольшой водоем, забор.













Все делалось постепенно и своими силами, без больших денежных вложений. Со временем дача превратилась из серого утенка в красивого белого лебедя. И все благодаря тому, что родители вложили в нее всю свою душу. Ну и, естественно, всего бы этого не было, если бы не трудолюбие и упорство. У тестя золотые руки, он из ничего может сделать конфетку, а теща всегда следит за порядком и наводит красоту. Мы с женой, по возможности, тоже помогаем.





Два года назад родители выкупили за копейки еще один участок в метрах 200 от нашего. Там стоял огромный деревянный сарай, который мы с тестем разобрали и тем самым получили кучу материала для строительства. Из тех досок построили еще один сарайчик. Теперь у тещи есть свое место хранения, а у тестя — свое.





Из оставшегося материала в этом году тесть занялся строительством беседки. Она уже почти готова и представляет собой произведение искусства. Деньги были потрачены только на цемент и краску, остальное все из старого материала, включая покрытие крыши родом из СССР. Доски были обработаны методом глубокого обжига и затем зачищены. Совсем скоро там появится дубовый стол, который, естественно, тесть сделал сам.





Что касается дома, то там есть четыре комнаты, небольшая кухня с газовой плитой и печь. Каждая комната оформлена по своему, там много старых вещей и мебели, старинные предметы быта и коллекция старых утюгов.





С ранней весны и до поздней осени, все свободное время родители проводят на даче. Я со своей семьей тоже часто приезжаю. Теперь это наше любимое место отдыха. Там ты полностью абстрагируешься от внешнего мира, живешь в своем уютном месте и наслаждаешься жизнью.





Что касается электричества, то без него больше плюсов чем минусов. Без интернета и телевизора ты полностью сливаешься с природой и не отвлекаешься по пустякам. Каждое утро просыпаешься под пение птиц, а засыпаешь под стрекотание сверчков, или кваканье лягушек, а иногда и под стук летнего дождя.

С освещением в темное время суток никаких проблем нет, благо, сейчас хватает всякой техники на солнечных батареях. А продукты хранятся в самодельном холодильнике, придуманным тестем. Заморозки хватает в нем на несколько дней, потом привозишь из дома бутылки со льдом и вуаля — холодильник опять в рабочем состоянии.





Часть земли на участке выделена под огород, остальную занимает газон, где обустроено место отдыха с мангалом и площадкой для игр на свежем воздухе. Центральное место занимает беседка, где мы все вместе завтракаем, обедаем и ужинаем, а также, играем в настольные игры.





Если вы спросите у меня, где находится самое красивое место на свете, то я вам отвечу, что это дача, где нет ни электричества, ни интернета!





Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали , как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка , который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими, — это может быть оригинальная беседка , терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

Мы ждем от вас:

— текст в формате doc;

— 5−15 фото. Присылать отдельным файлом. Желательно — горизонтальные в формате jpeg хорошего качества;

— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.

И текст, и фото присылайте до 29 сентября 2018 года на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.