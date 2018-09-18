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"Дом за 300 долларов, без света и интернета". "Дачная история" о счастливых людях
В наш техногенный век трудно представить себе населенный пункт, где не было бы электричества и интернета. И тем не мене такие в Беларуси есть, как есть и люди, для которых именно такие медвежьи уголки — лучшее место для жизни без всех благ цивилизации. Об освоении именно такого дачного участка в окружении озер и лесов пойдет речь в этой «
Эта дача принадлежит родителям моей жены. Ее они купили в 2006 году всего за 300 долларов, а все потому, что там нет даже электричества. На момент покупки она представляла собой унылое зрелище: деревянный облезший «финский» домик на 15 сотках земли. Участок был заросшим и неопрятным, зато места вокруг очень красивые: лес, неподалеку три озера и речка. Здесь хорошая рыбалка, в изобилии грибы и ягоды.
После покупки сразу приступили к благоустройству: тесть построил туалет, небольшой сарай для хранения инвентаря, а теща занялась огородом и посадкой цветов. Позже, на участке появился летний душ, колодец, альпийские горки, свой небольшой водоем, забор.
Два года назад родители выкупили за копейки еще один участок в метрах 200 от нашего. Там стоял огромный деревянный сарай, который мы с тестем разобрали и тем самым получили кучу материала для строительства. Из тех досок построили еще один сарайчик. Теперь у тещи есть свое место хранения, а у тестя — свое.
Из оставшегося материала в этом году тесть занялся строительством беседки. Она уже почти готова и представляет собой произведение искусства. Деньги были потрачены только на цемент и краску, остальное все из старого материала, включая покрытие крыши родом из СССР. Доски были обработаны методом глубокого обжига и затем зачищены. Совсем скоро там появится дубовый стол, который, естественно, тесть сделал сам.
Что касается дома, то там есть четыре комнаты, небольшая кухня с газовой плитой и печь. Каждая комната оформлена по своему, там много старых вещей и мебели, старинные предметы быта и коллекция старых утюгов.
С ранней весны и до поздней осени, все свободное время родители проводят на даче. Я со своей семьей тоже часто приезжаю. Теперь это наше любимое место отдыха. Там ты полностью абстрагируешься от внешнего мира, живешь в своем уютном месте и наслаждаешься жизнью.
Что касается электричества, то без него больше плюсов чем минусов. Без интернета и телевизора ты полностью сливаешься с природой и не отвлекаешься по пустякам. Каждое утро просыпаешься под пение птиц, а засыпаешь под стрекотание сверчков, или кваканье лягушек, а иногда и под стук летнего дождя.
С освещением в темное время суток никаких проблем нет, благо, сейчас хватает всякой техники на солнечных батареях. А продукты хранятся в самодельном холодильнике, придуманным тестем. Заморозки хватает в нем на несколько дней, потом привозишь из дома бутылки со льдом и вуаля — холодильник опять в рабочем состоянии.
Часть земли на участке выделена под огород, остальную занимает газон, где обустроено место отдыха с мангалом и площадкой для игр на свежем воздухе. Центральное место занимает беседка, где мы все вместе завтракаем, обедаем и ужинаем, а также, играем в настольные игры.
Если вы спросите у меня, где находится самое красивое место на свете, то я вам отвечу, что это дача, где нет ни электричества, ни интернета!
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История освоения "дикого" дачного участка в окружении озер и лесов. В отдыхе без благ цивилизации тоже есть свои плюсы.
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