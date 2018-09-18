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Более 30 человек пострадали от отравления химикатами в отеле Сиднея
19.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Более 30 человек пострадали от отравления химикатами в отеле Pullman Sydney Hyde Park Hotel в Сиднее, сообщает агентство «Синьхуа».
Госпитализация потребовалась восьми пострадавшим, остальные граждане получили медицинскую помощь на месте.
У людей отмечалось раздражение глаз и проблемы с дыханием. Предполагается, что проблемы со здоровьем они получили из-за проводившихся в отеле строительных работ. В вентиляцию из-за утечки могли попасть химикаты.
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Более 30 человек пострадали от отравления химикатами в отеле Pullman Sydney Hyde Park Hotel в Сиднее, сообщает агентство «Синьхуа». Госпитализация потребовалась восьми...
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