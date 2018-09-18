Проект «Беларускія уікэнды» анонсировал очередной показ — 22 сентября в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen состоится лекция обладателя Нобелевской премии Кеннета Брокмана и сеанс фильма «Книга Илая» на белорусском языке. Начало в 17.00.





Кеннет Брокман в составе команды МАГАТЭ получил Нобелевскую премию мира в 2005 году как директор по безопасности ядерных установок этой организации. Премия была вручена за усилия по предотвращению использования ядерной энергии в военных целях и по обеспечению ее применения в мирных целях в максимально безопасных условиях, что являлось непосредственной сферой деятельности господина Брокмана. Этой же теме будет посвящена и его лекция: ученый будет рассказывать про опасность ядерного оружия и про те усилия, которые предпринимаются, чтобы ядерный апокалипсис на Земле стал невозможен, а также про использование ядерных технологий в мирных целях. Кроме того, Кеннет поделится своими размышлениями про фильм «Книга Илая», который ждет зрителей после лекции.

«Книга Илая» — картина мира, пережившего атомную войну. Окружающее пространство превратилось в сожженную солнцем пустыню, люди ведут примитивную жизнь и ведут борьбу не на жизнь, а на смерть за вещи, которые раньше считались мусором. Но главный герой Илай не только помнит время до войны, но и владеет книгой, которая обладает силой исправить ситуацию. Однако эту силу жаждут получить и другие, и они не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть ей.

Главные роли в «Книге Илая» исполнили Дензел Вашингтон, Гари Олдман и Мила Кунис. Лента справедливо считается одной из самых ярких в жанре постапокалипсис в кинематографе. На белорусский язык фильм героев «Книги Илая» озвучили Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Змитер Солодуха, Анна Хитрик, Алесь Молчанов, Владимир Глотов.

Стоимость билетов: от 9 рублей.

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Проект «Беларускія ўікэнды» дает посетителям кинотеатров Минска и других городов возможность увидеть фильмы зарубежного производства в профессиональной белорусскоязычной озвучке. Перевод и озвучка осуществлены компанией «Кінаконг» при поддержке velcom.

Полный график кинопремьер

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Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш , где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.



